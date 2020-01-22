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Напавший на журналистов житель Крыма предстанет перед судом
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РИА Новости

Напавший на журналистов житель Крыма предстанет перед судом

22:26 22.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Мужчина, напавший на съемочную группу телеканала "Крым 24", предстанет перед судом, сообщает крымское управление Следственного комитета.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Евпатории. Он обвиняется в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, соединенном с насилием и с угрозой применения такого насилия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
По данным следствия, в ноябре прошлого года на местном рынке в Евпатории съемочная группа готовила репортаж о стихийной торговле. СК отмечает, что представитель группы торговцев нанес удар видеооператору телеканала, тем самым воспрепятствовав законной профессиональной деятельности представителя СМИ.
Сотрудники ФСБ России
20 января, 14:16
Жителю Крыма предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины
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Следственный комитет РФКрымПроисшествия
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