Напавший на журналистов житель Крыма предстанет перед судом

Отмечается, что дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

По данным следствия, в ноябре прошлого года на местном рынке в Евпатории съемочная группа готовила репортаж о стихийной торговле. СК отмечает, что представитель группы торговцев нанес удар видеооператору телеканала, тем самым воспрепятствовав законной профессиональной деятельности представителя СМИ.