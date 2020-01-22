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Нижегородская область
2020-01-22T22:24+0300
https://ria.ru/20200122/1563757328.html
В нижегородские "Поезда здоровья" включили диагностические лаборатории
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РИА Новости

В нижегородские "Поезда здоровья" включили диагностические лаборатории

22:23 22.01.2020 (обновлено: 22:24 22.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиагностическая лаборатория
Диагностическая лаборатория
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Диагностическая лаборатория. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Новые диагностические лаборатории начали работать в составе "Поездов здоровья", которые выезжают в разные районы Нижегородской области, заявил глава региона Глеб Никитин.
"Поезда здоровья" - мобильные диагностические лаборатории, в работе которых задействованы врачебные бригады и лечебно-диагностические модули различных медицинских организаций.
"Проект "Поезда здоровья" отлично себя зарекомендовал. В этом году, благодаря национальному проекту, их количество увеличилось с двух до четырех и работать они будут круглогодично. Очень важно, что нам удалось ввести в состав поездов и новые модули – диагностические лаборатории. Это два модуля "Комплексная диагностика", два модуля "Сахарный диабет", два флюорографа и два маммографа. Человек в родном селе может оперативно пройти обследования и получить направление на дальнейшее лечение", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор в среду проверил работу южного "Поезда здоровья" в селе Абабково Павловского района, пообщался с пациентами и врачами.
"Мы активно развиваем мобильную медицину. Например, в Павловском районе в прошлом году не только был построен новый фельдшерско-акушерский пункт, но и приобретен передвижной медкомплекс для Павловской центральной районной больницы. Крупные закупки оборудования в рамках нацпроекта планируются в детскую поликлинику районной больницы, также там запланирован капремонт. Таких масштабных перемен в первичном звене здравоохранения не было уже давно", - добавил Никитин.
Он напомнил, что в 2020 году стартует и региональная программа капитального ремонта медицинских учреждений, на которую планируется выделить около 2 миллиардов рублей.
"Из них 900 миллионов рублей будет направлено именно на ремонт организаций первичного звена. Плюс к этому мы подготовили региональную программу развития первичного медицинского звена", - сказал глава региона.
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