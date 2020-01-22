В нижегородские "Поезда здоровья" включили диагностические лаборатории

"Проект "Поезда здоровья" отлично себя зарекомендовал. В этом году, благодаря национальному проекту, их количество увеличилось с двух до четырех и работать они будут круглогодично. Очень важно, что нам удалось ввести в состав поездов и новые модули – диагностические лаборатории. Это два модуля "Комплексная диагностика", два модуля "Сахарный диабет", два флюорографа и два маммографа. Человек в родном селе может оперативно пройти обследования и получить направление на дальнейшее лечение", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.