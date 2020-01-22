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У госпитализированных в Пулково пассажиров не выявили коронавирус
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РИА Новости

У госпитализированных в Пулково пассажиров не выявили коронавирус

21:31 22.01.2020 (обновлено: 23:21 22.01.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПассажиры у выхода из терминала аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге
Пассажиры у выхода из терминала аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пассажирам из Пулково, у которых подозревают коронавирус, пока не поставили диагноз, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Ранее в Петербург с разницей в неделю прилетели гражданин Китая и россиянин. Они сами обратились к врачам. У одного из них одышка и температура 38 градусов. Их госпитализировали в Боткинскую больницу, состояние заболевших стабильное.
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Россия защищена от вируса

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров заявил, что Россия с точки зрения эпидемиологической безопасности находится в высокой степени готовности к тому, чтобы противостоять угрозе распространения коронавируса.
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В аэропорту "Внуково" заявили об отсутствии заболевших на рейсах
Отвечая на вопрос, есть ли угроза эпидемии, парламентарий подчеркнул, что статистика заболеваемости и смертности от обычного гриппа намного выше.
"Людей пугают, что некий новый коронавирус, а вдруг он настолько опасен, что вызовет эпидемию, похожую на эпидемию XVIII-XIX веков, где умрут десятки миллионов. Такого не будет. Это невозможно при современной системе здравоохранения", — сказал депутат.

Вспышка пневмонии в Китае

Ранее в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По последним данным, умерли 17 человек.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
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Вчера, 13:19
Онищенко допустил ограничение на въезд в Россию китайцев из-за вируса
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыПулково (аэропорт)КитайРоссияСанкт-ПетербургВ мире
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