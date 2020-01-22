У госпитализированных в Пулково пассажиров не выявили коронавирус

Пассажиры у выхода из терминала аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пассажирам из Пассажирам из Пулково , у которых подозревают коронавирус, пока не поставили диагноз, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ранее в Петербург с разницей в неделю прилетели гражданин Китая и россиянин. Они сами обратились к врачам. У одного из них одышка и температура 38 градусов. Их госпитализировали в Боткинскую больницу, состояние заболевших стабильное.

Россия защищена от вируса

Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров заявил, что Россия с точки зрения эпидемиологической безопасности находится в высокой степени готовности к тому, чтобы противостоять угрозе распространения коронавируса.

Отвечая на вопрос, есть ли угроза эпидемии, парламентарий подчеркнул, что статистика заболеваемости и смертности от обычного гриппа намного выше.

"Людей пугают, что некий новый коронавирус, а вдруг он настолько опасен, что вызовет эпидемию, похожую на эпидемию XVIII-XIX веков, где умрут десятки миллионов. Такого не будет. Это невозможно при современной системе здравоохранения", — сказал депутат.

Вспышка пневмонии в Китае

Ранее в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса . Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По последним данным, умерли 17 человек.