У госпитализированных в Пулково пассажиров не выявили коронавирус

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Пассажирам из Пулково, у которых подозревают коронавирус, пока не поставили диагноз, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Ранее в Петербург с разницей в неделю прилетели гражданин Китая и россиянин. Они сами обратились к врачам. У одного из них одышка и температура 38 градусов. Их госпитализировали в Боткинскую больницу, состояние заболевших стабильное.
Россия защищена от вируса
Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров заявил, что Россия с точки зрения эпидемиологической безопасности находится в высокой степени готовности к тому, чтобы противостоять угрозе распространения коронавируса.
Отвечая на вопрос, есть ли угроза эпидемии, парламентарий подчеркнул, что статистика заболеваемости и смертности от обычного гриппа намного выше.
"Людей пугают, что некий новый коронавирус, а вдруг он настолько опасен, что вызовет эпидемию, похожую на эпидемию XVIII-XIX веков, где умрут десятки миллионов. Такого не будет. Это невозможно при современной системе здравоохранения", — сказал депутат.
Вспышка пневмонии в Китае
Ранее в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По последним данным, умерли 17 человек.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.