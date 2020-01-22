Патриарх соболезнует в связи с гибелью граждан Узбекистана под Томском

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву из-за гибели граждан Узбекистана при пожаре в Томской области, сообщил в среду глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в ночь на вторник в одноэтажном деревянном здании на территории лесопилки в Асиновском районе. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли. По данным властей региона, здание не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.

"Святейший патриарх выражает президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву искренние соболезнования в связи с гибелью граждан Узбекистана в Томской области. Предстоятель также глубоко соболезнует всем, кого коснулась эта трагедия", - написал Легойда в своем Telegram-канале.