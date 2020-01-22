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Религия и мировоззрение
2020-01-22T21:14+0300
https://ria.ru/20200122/1563755959.html
Патриарх соболезнует в связи с гибелью граждан Узбекистана под Томском
https://cdn24.img.ria.ru/images/156230/87/1562308783_0:289:3041:2000_1036x0_80_0_0_85fca25757ee748e37d09d31bf80c0e4.jpg
РИА Новости

Патриарх соболезнует в связи с гибелью граждан Узбекистана под Томском

21:14 22.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит отпевание бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву из-за гибели граждан Узбекистана при пожаре в Томской области, сообщил в среду глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в ночь на вторник в одноэтажном деревянном здании на территории лесопилки в Асиновском районе. Из здания выбрались два человека, а 11, в том числе десять работников лесопилки из Узбекистана и одна россиянка, погибли. По данным властей региона, здание не было предназначено для проживания людей, на его окнах были решетки.
"Святейший патриарх выражает президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву искренние соболезнования в связи с гибелью граждан Узбекистана в Томской области. Предстоятель также глубоко соболезнует всем, кого коснулась эта трагедия", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
Ташкентская епархия Русской православной церкви объединяет приходы, монастыри и учебные заведения РПЦ на территории Узбекистана. Глава епархии митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий также возглавляет Среднеазиатский митрополичий округ РПЦ. В округ входят Бишкекская, Душанбинская и Ташкентская епархии, а также патриаршее благочиние приходов Русской православной церкви в Туркменистане.
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Религия и мировоззрениеШавкат МирзиеевTelegram (приложение)Новости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьМоскваТомская областьАсиновский районрелигияОбщество
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