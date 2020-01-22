Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Врачи до последнего не подозревали о беременности 13-летней школьницы, рассказала мать девочки Елена.

По словам Елены, изначально медики предполагали, что девочка отравилась. Позже она призналась, что состояла в связи с десятилетним другом. Прерывать беременность школьница не планирует.