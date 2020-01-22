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Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
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РИА Новости

Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика

20:46 22.01.2020 (обновлено: 23:28 22.01.2020)
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© Depositphotos / sudok1Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
© Depositphotos / sudok1
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Врачи до последнего не подозревали о беременности 13-летней школьницы, рассказала мать девочки Елена.
Ранее СК в Красноярском крае возбудил уголовное дело после появления сообщений о беременности подростка из Железногорска. Руководитель регионального главка ведомства рассказал, что специалисты проводят все следственные действия, в том числе экспертизы. Газета "Комсомольская правда" писала, что школьница забеременела от десятилетнего мальчика.
По словам Елены, изначально медики предполагали, что девочка отравилась. Позже она призналась, что состояла в связи с десятилетним другом. Прерывать беременность школьница не планирует.
"Ну, раз у нее уже в таком возрасте, может, какие-то материнские инстинкты, лучше пусть они дальше развиваются", — сказала мать девочки в эфире передачи "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
Елена отметила, что беременность дочери стала для всех неожиданностью.
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Следственный комитет РФКрасноярский крайЖелезногорскРоссияОбщество
Популярные комментарии
в 10 лет папа и не пожил совсем , а уже надо на работу пенделять
22 января, 21:26
Спасибо Деду за Квартиру
231162218
Граждане, что ж такое деется? А почему не от пятилетнего мальчика? Не может 10 летний мальчик оплодотворить. Тут явное покрывательство другого осеменителя.
22 января, 21:29
Саша Неваша
105841028
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