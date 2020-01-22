Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Врачи до последнего не подозревали о беременности 13-летней школьницы, рассказала мать девочки Елена.
Ранее СК в Красноярском крае возбудил уголовное дело после появления сообщений о беременности подростка из Железногорска. Руководитель регионального главка ведомства рассказал, что специалисты проводят все следственные действия, в том числе экспертизы. Газета "Комсомольская правда" писала, что школьница забеременела от десятилетнего мальчика.
По словам Елены, изначально медики предполагали, что девочка отравилась. Позже она призналась, что состояла в связи с десятилетним другом. Прерывать беременность школьница не планирует.
"Ну, раз у нее уже в таком возрасте, может, какие-то материнские инстинкты, лучше пусть они дальше развиваются", — сказала мать девочки в эфире передачи "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
Елена отметила, что беременность дочери стала для всех неожиданностью.
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