Путин призвал прекратить "раздувать" вузы в крупных городах

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что нужно перестать "раздувать" вузы в крупных городах, при этом следует уделять больше внимания региональным вузам "на местах".
"Нужно прекратить безразмерно раздувать вузы в тех городах, о которых вы сказали – Москва, Петербург и так далее. Там уже есть вузы, они замечательные, хорошие, мы их поддерживаем … Значит, нужно уделить внимание вузам на местах в широком смысле слова", - сказал Путин в образовательном центре "Сириус" на встрече со студентами ведущих российских университетов, их преподавателями и наставниками.
Президент добавил, что ранее не знал о наличии дефицита в области стажировок для преподавателей, и что на это необходимо обратить внимание.
"У нас фактически уже есть система постоянной переподготовки преподавателей. Она, может быть, не так эффективно работает, как хотелось бы, но она есть, она функционирует … Поэтому надо будет добавить туда необходимых финансов, если вузам самим не хватает. Нужно подумать", - сказал Путин.