Путин призвал прекратить "раздувать" вузы в крупных городах

"Нужно прекратить безразмерно раздувать вузы в тех городах, о которых вы сказали – Москва, Петербург и так далее. Там уже есть вузы, они замечательные, хорошие, мы их поддерживаем … Значит, нужно уделить внимание вузам на местах в широком смысле слова", - сказал Путин в образовательном центре "Сириус" на встрече со студентами ведущих российских университетов, их преподавателями и наставниками.