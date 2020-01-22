Путин заявил о необходимости внедрять систему предшкольной подготовки

"Что касается платных курсов при школах. Надо об этом подумать. В детских садах нужно внедрять систему предшкольной подготовки. Там уже отработаны схемы поддержек семей с небольшими доходами. Нужно, чтобы дети из любой семьи находились в одинаковых стартовых условиях", - сказал президент в ходе общения со студентами и преподавателями в центре "Сириус".