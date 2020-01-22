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У одного из госпитализированных в Петербурге не выявили коронавирус
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РИА Новости

У одного из госпитализированных в Петербурге не выявили коронавирус

19:48 22.01.2020 (обновлено: 20:06 22.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Коронавирусная инфекция не подтвердилась у гражданина Китая, который прибыл в Петербург из Пекина неделю назад и в среду был госпитализирован с подозрением на ОРВИ, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по здравоохранению.
"У гражданина Китая диагноз не подтвердился. Результаты обследования россиянина (также госпитализированного в среду после прилета в Петербург из Китая с подозрением на ОРВИ) станут известны завтра", - сказала она.
Как сообщала РИА Новости представитель городского управления Роспотребназора, в среду в Санкт-Петербурге был госпитализирован с подозрением на ОРВИ гражданин России, прилетевший в из Шанхая и сам обратившийся к медикам. У него были выявлены одышка и температура около 38 градусов.
Также в среду в инфекционную больницу доставили гражданина Китая, прилетевшего в Петербург из Пекина неделю назад. После обращения в коммерческое медучреждение пациента доставили в инфекционную больницу с подозрением на ОРВИ.
Скорая помощь
Вчера, 18:28
Очевидец рассказал о госпитализации прибывшего из Китая россиянина
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыКитайСанкт-ПетербургОбщество
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