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Зеленский пообещал инвесторам налоговые каникулы и "няню"
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РИА Новости

Зеленский пообещал инвесторам налоговые каникулы и "няню"

19:45 22.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДоклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 22 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе пообещал крупным инвесторам налоговые каникулы на пять лет и сопровождение в рамках программы Investment Nanny ("Инвестиционная няня").
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 21 по 24 января.
"Мы сейчас подготовили программу, которая будет называться Investment Nanny. О чем это говорит: каждому инвестору, крупной компании, которая приведет на Украину 100 миллионов долларов плюс, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер - investment nanny, менеджер, который говорит на пяти языках и 24/7 будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема - у вас будет контакт с этим менеджером. И никаких проблем", - заявил президент, трансляцию вела его пресс-служба.
Кроме того, всем инвесторам, которые готовы подключиться к большой приватизации, Зеленский пообещал налоговые каникулы. "Первые два года всем инвесторам, которые пойдут в большую приватизацию, - 10 миллионов долларов плюс - мы даем налоговые каникулы. Вы не будете пять лет платить налог на доход", - подчеркнул президент.
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Вчера, 19:05
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