Зеленский пообещал инвесторам налоговые каникулы и "няню"

"Мы сейчас подготовили программу, которая будет называться Investment Nanny. О чем это говорит: каждому инвестору, крупной компании, которая приведет на Украину 100 миллионов долларов плюс, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер - investment nanny, менеджер, который говорит на пяти языках и 24/7 будет с вами работать. Любой вопрос, любая проблема - у вас будет контакт с этим менеджером. И никаких проблем", - заявил президент, трансляцию вела его пресс-служба.