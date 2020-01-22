Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T19:33+0300
https://ria.ru/20200122/1563752651.html
Путин отметил важность получения полноценного базового образования
https://cdn24.img.ria.ru/images/156375/02/1563750229_0:0:3002:1690_1036x0_80_0_0_8ea121bde80df75025d3f2fd0c13d81a.jpg
РИА Новости

Путин отметил важность получения полноценного базового образования

19:33 22.01.2020
226
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу со студентами ведущих вузов, преподавателями, учениками школ и учителями в образовательном центре "Сириус" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со студентами ведущих вузов, преподавателями, учениками школ и учителями в образовательном центре Сириус в Сочи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со студентами ведущих вузов, преподавателями, учениками школ и учителями в образовательном центре "Сириус" в Сочи
СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Учащиеся узкоспециализированных профессиональных учреждений все равно должны получать полноценное базовое образование, считает президент РФ Владимир Путин.
Одна из участниц встречи главы государства со студентами ведущих российских университетов, их преподавателями и наставниками в образовательном центре "Сириус" обратилась с просьбой распространить право введения собственных образовательных стандартов на ряд специальных профессиональных учреждений, в частности в сфере искусства.
Сергей Кравцов
Вчера, 14:49Формирование нового правительства
Министр просвещения Кравцов: в сфере образования революции не нужны
"Совершенно очевидно, что эти школы работают на консерваторию, но все-таки они должны давать образование - понятно, корректировки возможны - но полноценное образование", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что современный человек, даже если он узко специализируется, должен знать элементарные вещи.
"Конечно, своеобразие должно быть, и, наверное, это возможно, но давайте подумаем, все-таки базовое образование оно должно быть достойным", - сказал Путин.
Урок в школе
18 декабря 2019, 17:21
Россияне стали чаще использовать маткапитал на образование детей
1000005
Обсудить 1
Образовательный центр "Сириус"Владимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со студентами ведущих вузов, преподавателями, учениками школ и учителями в образовательном центре Сириус в Сочи
Путин заявил о необходимости внедрять систему предшкольной подготовки
Президент РФ Владимир Путин
Путин пообещал продолжить практику назначений кадров из регионов
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал прекратить "раздувать" вузы в крупных городах
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со студентами ведущих вузов, преподавателями, учениками школ и учителями в образовательном центре Сириус в Сочи
Путин ответил на вопрос о конкурсе классных руководителей
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со студентами ведущих вузов, преподавателями, учениками школ и учителями в образовательном центре Сириус в Сочи
Путин считает поддержку национального фольклора в России недостаточной
А чего он понимает в искусстве-то? Путин пошутил о знаниях Кудрина
Путин пошутил о знаниях Кудрина в сфере искусства
Путин заявил, что успех в реализации нацпроектов РФ зависит от каждого
Путин отметил роль молодежи в реализации нацпроектов
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со студентами ведущих вузов, преподавателями, учениками школ и учителями в образовательном центре Сириус в Сочи
Путин пообещал проработать вопрос о взносах за охрану в школах
Путин: Институт над президентом — это будет означать не что другое, как двоевластие
Путин заявил о недопустимости двоевластия в России
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин подписал распоряжение о трансформации делового климата
Президент РФ Владимир Путин во время посещения образовательного центра Сириус
Путин проведет заседание президиума госсовета и совета по науке
Бывший министр культуры без работы не останется: Путин о Мединском
Путин заявил, что Мединский не останется без работы
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со студентами ведущих вузов, преподавателями, учениками школ и учителями в образовательном центре Сириус в Сочи
Путин поздравил учащихся с наступающим студенческим праздником
Нюта Федермессер, президент благотворительного фонда помощи хосписам Вера
Нюта Федермессер станет советником нижегородского губернатора
Вице-спикер парламента Италии, один из руководителей влиятельного оппозиционного Движения 5 звезд (Д5З) Луиджи Ди Майо
Глава итальянского МИД покинул пост лидера "Движения пяти звезд"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:47Роспотребнадзор назвал причину вспышки сальмонеллеза в детсаду в Югре
08:44На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
08:43В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора
08:42Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице
08:34В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
Лента новостейМолния