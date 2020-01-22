Путин отметил важность получения полноценного базового образования

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со студентами ведущих вузов, преподавателями, учениками школ и учителями в образовательном центре "Сириус" в Сочи

Президент РФ Владимир Путин проводит встречу со студентами ведущих вузов, преподавателями, учениками школ и учителями в образовательном центре "Сириус" в Сочи

СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Учащиеся узкоспециализированных профессиональных учреждений все равно должны получать полноценное базовое образование, считает президент РФ Учащиеся узкоспециализированных профессиональных учреждений все равно должны получать полноценное базовое образование, считает президент РФ Владимир Путин

Одна из участниц встречи главы государства со студентами ведущих российских университетов, их преподавателями и наставниками в образовательном центре "Сириус" обратилась с просьбой распространить право введения собственных образовательных стандартов на ряд специальных профессиональных учреждений, в частности в сфере искусства.

"Совершенно очевидно, что эти школы работают на консерваторию, но все-таки они должны давать образование - понятно, корректировки возможны - но полноценное образование", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что современный человек, даже если он узко специализируется, должен знать элементарные вещи.