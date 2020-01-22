Путин отметил важность получения полноценного базового образования

СОЧИ, 22 янв - РИА Новости. Учащиеся узкоспециализированных профессиональных учреждений все равно должны получать полноценное базовое образование, считает президент РФ Владимир Путин.
Одна из участниц встречи главы государства со студентами ведущих российских университетов, их преподавателями и наставниками в образовательном центре "Сириус" обратилась с просьбой распространить право введения собственных образовательных стандартов на ряд специальных профессиональных учреждений, в частности в сфере искусства.
"Совершенно очевидно, что эти школы работают на консерваторию, но все-таки они должны давать образование - понятно, корректировки возможны - но полноценное образование", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что современный человек, даже если он узко специализируется, должен знать элементарные вещи.
"Конечно, своеобразие должно быть, и, наверное, это возможно, но давайте подумаем, все-таки базовое образование оно должно быть достойным", - сказал Путин.
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