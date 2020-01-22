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Зеленский призвал международных инвесторов вкладывать в Украину
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РИА Новости

Зеленский призвал международных инвесторов вкладывать в Украину

19:21 22.01.2020
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© REUTERS / Denis BalibouseПрезидент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
КИЕВ, 22 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, призвал международных инвесторов инвестировать средства в украинскую экономику.
"За эти годы наша страна сделала несколько шагов назад, но мы не отступили – мы брали расстояние для разбега и большого экономического прыжка. Новая власть Украины сейчас строит новые правила… У нас есть все, чтобы стать успешной страной: благоприятные климатические условия, выгодное географическое положение, неисчерпаемый аграрный и индустриальный потенциал и наш самый ценный украинский ресурс – невероятно креативные и очень талантливые люди... Мы предлагаем всем стать акционерами успеха новой Украины", - заявил Зеленский.
Юбилейный 50-й Всемирный экономический форум в Давосе проходит 21-24 января. Главные темы форума, помимо традиционной экономики, — экология, геополитика, общество, устойчивое развитие, технологии и четвертая промышленная революция.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВсемирный экономический форум в ДавосеВ мире
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