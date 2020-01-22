Зеленский призвал международных инвесторов вкладывать в Украину

"За эти годы наша страна сделала несколько шагов назад, но мы не отступили – мы брали расстояние для разбега и большого экономического прыжка. Новая власть Украины сейчас строит новые правила… У нас есть все, чтобы стать успешной страной: благоприятные климатические условия, выгодное географическое положение, неисчерпаемый аграрный и индустриальный потенциал и наш самый ценный украинский ресурс – невероятно креативные и очень талантливые люди... Мы предлагаем всем стать акционерами успеха новой Украины", - заявил Зеленский.