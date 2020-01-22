В Петербурге гражданина Китая госпитализировали с подозрением на ОРВИ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Помимо пассажира, госпитализированного с подозрением на ОРВИ после того, как он в среду прилетел в Помимо пассажира, госпитализированного с подозрением на ОРВИ после того, как он в среду прилетел в Санкт-Петербург из Китая , где идет вспышка нового вида коронавируса , в инфекционную больницу доставлен и гражданин КНР, прибывший в северную столицу неделей ранее, сообщила РИА Новости представитель городского управления Роспотребнадзора

Ранее в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной РИА Новости сообщали, что в среду пассажир, прибывший из Шанхая, с подозрением на ОРВИ доставлен в инфекционную больницу имени Боткина. По данным городского управления Роспотребнадзора, он сам обратился за медицинской помощью. У пассажира была выявлена одышка и температура около 38 градусов. Окончательный диагноз будет поставлен по результатам обследования, уточняли в Роспотребнадзоре.

"Второй случай госпитализации с подозрением на ОРВИ – это гражданин КНР, который прилетел в Санкт-Петербург неделю назад. Сегодня он обратился в коммерческое медучреждение, после чего был госпитализирован в больницу имени Боткина", - сказала собеседница агентства.

Она не уточнила, сколько времени займет обследование этих пациентов.