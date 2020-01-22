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В Петербурге гражданина Китая госпитализировали с подозрением на ОРВИ
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РИА Новости

В Петербурге гражданина Китая госпитализировали с подозрением на ОРВИ

18:49 22.01.2020 (обновлено: 19:31 22.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Помимо пассажира, госпитализированного с подозрением на ОРВИ после того, как он в среду прилетел в Санкт-Петербург из Китая, где идет вспышка нового вида коронавируса, в инфекционную больницу доставлен и гражданин КНР, прибывший в северную столицу неделей ранее, сообщила РИА Новости представитель городского управления Роспотребнадзора.
Ранее в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной РИА Новости сообщали, что в среду пассажир, прибывший из Шанхая, с подозрением на ОРВИ доставлен в инфекционную больницу имени Боткина. По данным городского управления Роспотребнадзора, он сам обратился за медицинской помощью. У пассажира была выявлена одышка и температура около 38 градусов. Окончательный диагноз будет поставлен по результатам обследования, уточняли в Роспотребнадзоре.
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"Второй случай госпитализации с подозрением на ОРВИ – это гражданин КНР, который прилетел в Санкт-Петербург неделю назад. Сегодня он обратился в коммерческое медучреждение, после чего был госпитализирован в больницу имени Боткина", - сказала собеседница агентства.
Она не уточнила, сколько времени займет обследование этих пациентов.
По словам собеседницы агентства, гражданин Китая прибыл в Санкт-Петербург из Пекина. Ранее она сообщала, что россиянин прилетел в Санкт-Петербург из Шанхая непрямым рейсом.
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Распространение нового коронавирусаРоспотребнадзорКитайСанкт-ПетербургПроисшествия
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