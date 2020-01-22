В Госдуме изучат публикации СМИ о "лживых сценариях" изменений в РФ

"Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России внимательно изучит публикации ряда зарубежных СМИ, которые в последние дни активно распространяют различные лживые сценарии предстоящих перемен в российских органах власти", - заявил журналистам Пискарев, приведя в пример публикацию агентства Bloomberg от 17 января.

По словам парламентария, подобные сообщения о грядущем самороспуске Госдумы или предстоящих досрочных парламентских и президентских выборах, как правило, "публикуются со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники, что создает "дополнительный флер таинственности и мнимой достоверности".

"А по сути, мы имеем дело с намеренным тиражированием слухов и домыслов, которые иначе как вмешательством в наши внутренние дела и не назовешь. Мы хотим разобраться, кому это выгодно и с какой целью иностранные СМИ будоражат слухами общественное мнение и хотят сформировать у российских граждан представление о хаотичности действий власти", - добавил Пискарев.