Очевидец рассказал о госпитализации прибывшего из Китая россиянина

Очевидец сообщил нам, что в Питере задержали человека с китайским вирусом. Говорит, что китайца сняли с самолета. Приложил героически добытые фотографии: «Чуть телефон не отобрали».



В департаменте здравоохранения Санкт-Петербурга нам сказали, что слышат об этом впервые. pic.twitter.com/xBN6JA8FF6