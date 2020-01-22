Очевидец рассказал о госпитализации прибывшего из Китая россиянина

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Прилетевшего в Санкт-Петербург мужчину увезла карета скорой помощи, рассказал очевидец телеканалу "360".
Свидетель госпитализации предположил, что заболевший мужчина – китаец, а также признался, что при попытке сделать снимок у него "чуть телефон не отобрали".
Очевидец сообщил нам, что в Питере задержали человека с китайским вирусом. Говорит, что китайца сняли с самолета. Приложил героически добытые фотографии: «Чуть телефон не отобрали».— Телеканал 360° (@360tv) 22 января 2020 г.
В департаменте здравоохранения Санкт-Петербурга нам сказали, что слышат об этом впервые. pic.twitter.com/xBN6JA8FF6
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Согласно последним данным, в результате заболевания погибли 17 человек, в Китае число заразившихся достигло 473 человек.