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Очевидец рассказал о госпитализации прибывшего из Китая россиянина
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РИА Новости

Очевидец рассказал о госпитализации прибывшего из Китая россиянина

18:28 22.01.2020 (обновлено: 18:44 22.01.2020)
58380
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Прилетевшего в Санкт-Петербург мужчину увезла карета скорой помощи, рассказал очевидец телеканалу "360".
Свидетель госпитализации предположил, что заболевший мужчина – китаец, а также признался, что при попытке сделать снимок у него "чуть телефон не отобрали".
Ранее в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной сообщили РИА Новости, что в "Пулково" госпитализировали прибывшего из Китая россиянина с высокой температурой. Медики заподозрили у мужчины ОРВИ, его отвезли в Боткинскую больницу.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде. Согласно последним данным, в результате заболевания погибли 17 человек, в Китае число заразившихся достигло 473 человек.
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Распространение нового коронавирусаКитайПулковоРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Популярные комментарии
Не пора ли ввести карантин. Или лучше дождемся кучу заболевших людей, несколько смертей тогда только и среагируем.
22 января, 19:22
Денис Федоренко
2541004
Сейчас начнется... "очевидец рассказал".., "свечкодержатель (канделябр) подтвердил".., "эксперт предположил"... и т.п. !)) Пока нет официального подтверждения или опровержения - все вилами по воде с целью привлечь внимание к статьям на эту тему и слегка шокировать население. Правильно, а то мы от предыдущих шоков уже оправились!)))
22 января, 20:33
Дмитрий
1520002
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