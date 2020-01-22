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Египетский депутат рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Египетский депутат рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

18:10 22.01.2020
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© REUTERS / Macao SAR Health BureauТепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
Тепловые сканеры на станции мониторинга температуры в Макао, Китай
© REUTERS / Macao SAR Health Bureau
КАИР, 22 янв - РИА Новости, Маргарита Кислова. Случаев заболевания новым коронавирусом, распространяющимся с конца прошлого года из Китая, в Египте до сих пор не зафиксировано, министерство здравоохранения принимает меры с целью раннего обнаружения и изоляции потенциально инфицированных, сообщил РИА Новости член комитета здравоохранения парламента Египта Магди Муршид.
В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним официальным данным властей, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 17, подтверждено 440 случаев заражения. По данным Центрального телевидения Китая, число заболевших по всему Китаю уже достигло 473 человек. Кроме того, стало известно, что новый вирус передается от человека к человеку, а также может мутировать.
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"До сих пор ни одного случая заболевания в Египте не зафиксировано… Процедуры, применяемые в таких случаях (распространение вирусов за пределами Египта), - это усиление мер контроля прибывающих в страну пассажиров на пограничных пунктах в аэропортах и морских портах, а также в повышенную готовность приведены все санитарные службы в зонах прибытия в страну", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в профильные отделения больниц Египта разосланы инструкции о принятии необходимых мер контроля за подозрительными случаями респираторных заболеваний "с целью раннего выявления возможных эпизодов заражения вирусом и немедленной изоляции таких пациентов с последующим тщательным обследованием".
Ранее минздрав Египта заявил, что принял необходимые меры для проверки прибывающих из Китая граждан на наличие нового типа коронавируса.
Прямые рейсы осуществляются между Каиром и китайскими городами Пекин, Гуанчжоу и Чэнду. Атташе по культуре посольства КНР в Египте ранее заявлял, что за 2018 год Египет посетили почти полмиллиона китайских туристов.
Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, разделенных на два подсемейства. Впервые были выделены в 1965 году. Поражают людей, домашних животных, птиц, свиней, крупный рогатый скот. Коронавирус способен провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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Распространение нового коронавирусаКитайЕгипетВ мире
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