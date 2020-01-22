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Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-22T18:08+0300
https://ria.ru/20200122/1563748378.html
Сенаторы опровергли наличие у них иногражданства и вида на жительство
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РИА Новости

Сенаторы опровергли наличие у них иногражданства и вида на жительство

18:08 22.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российские сенаторы опровергли появившуюся в СМИ информацию о наличии у них иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране.
Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил РИА Новости, что в верхней палате парламента нет сенаторов с иностранным гражданством или видом на жительство, это запрещено законом.
"В течение определенного периода времени в некоторых средствах массовой информации активно распространялись сведения относительно наличия у меня вида на жительство в иностранном государстве. Эти сведения – ложные", - заявил журналистам сенатор Арсен Каноков.
Их распространение, по мнению политика, "стало частью широкомасштабной попытки дискредитировать органы государственной власти и отдельных должностных лиц, причинить ущерб авторитету многих российских государственных служащих и политиков".
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"Хотелось бы напомнить о том, что у представителей СМИ есть не только право распространять массовую информацию, но и ответственность за ее достоверность. Заметны нарушения в этой сфере, прежде всего - при использовании сетевых ресурсов. Что ведет к распространению непроверенной, ложной, фальсифицированной информации", - подчеркнул он.
Сенатор Валерий Пономарев также опроверг наличие у него иностранного гражданства.
"Я никогда не имел иностранного гражданства, вида на жительство в иностранном государстве или какого-либо иного документа, подтверждающего наличие политико-правовой связи с другим государством. Планов по получению таких документов в будущем я также не имею", - сказал парламентарий.
Сенатор Александр Бабаков отметил, что давно работает на госслужбе.
"Я работаю на государство достаточно давно, занимал и занимаю должности в Государственной Думе, Совете Федерации и администрации президента РФ. Всем известно, что каждый кандидат, каждый человек в этих случаях проходит серьезнейшую проверку. Иногда именно результаты проверок становятся причиной не очень шумных отставок и перестановок в органах власти", - сказал он.
Информацию о наличии у него гражданства другого государства Бабаков назвал ложью.
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Сенатор Борис Невзоров в свою очередь отметил, что в последнее время в СМИ распространяется информация о наличии у него гражданства Кипра.
"Со всей ответственностью заявляю, что второго гражданства не имею, а на Кипре даже никогда не был. Я русский и этим горжусь. Все члены моей семьи живут в Российской Федерации, учились в отечественных вузах и связывают своё будущее только со своей Родиной", - подчеркнул он.
"Информация о наличии у меня и некоторых моих коллег иностранного гражданства – явный вброс. Цель распространения этих лживых статеек в интернете и СМИ очевидна: дискредитировать нашу власть - правительство, Думу, Совет Федерации", - сказал в свою очередь сенатор Сергей Лисовский.
Он выразил недоумение в связи с вопросами журналистов о наличии якобы у него французского гражданства.
"Уверен, умных, здравомыслящих людей у нас большинство, и в их глазах власть не удастся дискредитировать", - сказал Лисовский.
Сенатор Елена Мизулина отметила, что распространение лживой информации о наличии у нее иностранного гражданства - "это попытка дискредитировать весь российский парламент".
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Мизулина намерена направить запрос Генеральному прокурору России с просьбой "провести проверку по фактам сознательного распространения клеветнической информации и привлечь к ответственности распространителей фейковых новостей". Она также подчеркнула, что находится в санкционных списках.
"Я возмущена распространением такой лживой информации. У меня нет и не было ни гражданства, ни вида на жительство, ни имущества в иных государствах. С учетом нахождения меня во всех иностранных санкционных списках иностранных государств связи с моей патриотической позицией по ключевым вопросам политической и государственной повестки в родной стране, заявлять подобное просто смешно", - сказала законодатель.
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Послание президента России Федеральному собраниюСергей ЛисовскийЕлена МизулинаСовет Федерации РФАрсен КаноковАлександр БабаковРоссияОбщество
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