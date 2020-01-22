В Петербурге госпитализировали двух человек, прилетевших из Китая

Пассажиры у выхода из терминала аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. У двух человек, прилетевших в Петербург из Китая с разницей в неделю, заподозрили острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ), сообщили РИА Новости в аппарате вице-губернатора города Анны Митяниной.

Один из них — гражданин Китая, другой из России. Обоих госпитализировали в Боткинскую больницу.

Позднее представитель городского комитета по здравоохранению сообщил РИА Новости, что у гражданина Китая коронавирус не подтвердился, результаты анализов россиянина будут готовы завтра. Известно, что у него одышка и температура 38.

Ранее в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По последним данным, умерли 17 человек.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

"Угроза России минимальна"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что опасность от выявленного в Китае нового коронавируса для России на сегодняшний день минимизирована, а на всех пунктах пропуска усилен санитарно-карантинный контроль.

"У нас есть своя тест-система, мы ее разработали. <...> Мы сегодня работаем, можем диагностировать", — добавила она.

Попова отметила, что также были разработаны специальные методические рекомендации для медработников под ситуации по дезинфекции, в этом случае — и на транспортных средствах.