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В Петербурге госпитализировали двух человек, прилетевших из Китая
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РИА Новости

В Петербурге госпитализировали двух человек, прилетевших из Китая

18:04 22.01.2020 (обновлено: 20:36 22.01.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинПассажиры у выхода из терминала аэропорта "Пулково" в Санкт-Петербурге
Пассажиры у выхода из терминала аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. У двух человек, прилетевших в Петербург из Китая с разницей в неделю, заподозрили острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ), сообщили РИА Новости в аппарате вице-губернатора города Анны Митяниной.
Один из них — гражданин Китая, другой из России. Обоих госпитализировали в Боткинскую больницу.
Пассажиры в масках на железнодорожном вокзале в Шанхае
Вчера, 13:13Сказано в эфире
"Цифру умножить на сто". Вирусолог о распространении вируса из КНРВ Китае число погибших от коронавируса 2019-nCoV достигло девяти человек. Насколько опасен новый штамм и каковы шансы врачей справиться с ним, в эфире радио Sputnik рассказал специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Позднее представитель городского комитета по здравоохранению сообщил РИА Новости, что у гражданина Китая коронавирус не подтвердился, результаты анализов россиянина будут готовы завтра. Известно, что у него одышка и температура 38.
Ранее в Китае началась вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По последним данным, умерли 17 человек.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

"Угроза России минимальна"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что опасность от выявленного в Китае нового коронавируса для России на сегодняшний день минимизирована, а на всех пунктах пропуска усилен санитарно-карантинный контроль.
Жители Пекина в защитных медицинских масках
Вчера, 14:46
В России есть заготовки для создания вакцины от нового коронавируса
"У нас есть своя тест-система, мы ее разработали. <...> Мы сегодня работаем, можем диагностировать", — добавила она.
Попова отметила, что также были разработаны специальные методические рекомендации для медработников под ситуации по дезинфекции, в этом случае — и на транспортных средствах.
Кроме того, в России уже приступили к разработке вакцины от коронавируса.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыКитайСанкт-ПетербургОбщество
Популярные комментарии
.. почему только его?? )) он же в самолете летел... дышал, кашлял, чихал?? Догоняйте всех))
22 января, 18:11
PZPetr Zhukoff
2031000
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