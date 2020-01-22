Адвокат якутского "шамана" сообщил о задержании его сторонников

По его словам, в среду полицейские в Якутске задержали четверых сторонников самопровозглашенного "шамана", в том числе Алексея Брылева и Юрия Конюхова.

"Я завтра собираюсь обратиться к прокурору республики (по этому вопросу - ред.)", - сказал Андреев.

Габышева задержали в середине сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.