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Адвокат якутского "шамана" сообщил о задержании его сторонников
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РИА Новости

Адвокат якутского "шамана" сообщил о задержании его сторонников

17:51 22.01.2020
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CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
Александр Габышев. Архивное фото
ЯКУТСК, 22 янв – РИА Новости. Правозащитники в четверг обратятся к прокурору Якутии по поводу задержания четырех сторонников "шамана" Александра Габышева, заявил РИА Новости один из его адвокатов Борис Андреев.
По его словам, в среду полицейские в Якутске задержали четверых сторонников самопровозглашенного "шамана", в том числе Алексея Брылева и Юрия Конюхова.
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"Я завтра собираюсь обратиться к прокурору республики (по этому вопросу - ред.)", - сказал Андреев.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Габышева задержали в середине сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Недавно Габышев, по словам адвокатов, вновь отправился в российскую столицу. Статус подозреваемого этому не помеха – как объяснила защита, выезжать за пределы Якутска ему могли бы запретить, если бы предъявили обвинение, но этого не произошло. Однако 10 декабря "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. При этом, как писали в соцсетях, он самодельным мечом порвал одежду одному из силовиков. Адвокат Ольга Тимофеева 15 января сообщила РИА Новости, что следственные органы не стали возбуждать уголовное дело против "шамана" за порванную куртку сотрудника полиции, а также вернули ему ранее изъятый меч.
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