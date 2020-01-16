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В Якутии не стали возбуждать дело против "шамана" Габышева
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РИА Новости

В Якутии не стали возбуждать дело против "шамана" Габышева

17:27 16.01.2020 (обновлено: 17:28 16.01.2020)
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CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
Александр Габышев. Архивное фото
ЯКУТСК, 15 янв – РИА Новости. Следственные органы в Якутии не стали возбуждать уголовное дело против самопровозглашенного "шамана" Александра Габышева за порванную куртку сотрудника полиции, а также вернули ему ранее изъятый меч, сообщила РИА Новости его адвокат Ольга Тимофеева.
"Следователь не нашел в действиях Габышева состава преступления. Уголовное дело на Габышева по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" не возбуждено. Кроме того, нашему подзащитному вернули ранее изъятый меч. Экспертиза установила, что это не холодное оружие, сделано по типу "батаса" (якутской пальмы). Обвинение по 280 статье УК (Призывы к экстремизму) также не предъявлено, а мера пресечения была снята", - рассказала Тимофеева.
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Ранее сообщалось, что 23 декабря с Габышева снята подписка о невыезде.
Его задержали в середине сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Недавно Габышев, по словам адвокатов, вновь отправился в российскую столицу. Статус подозреваемого этому не помеха – как объяснила защита, выезжать за пределы Якутска ему могли бы запретить, если бы предъявили обвинение, но этого не произошло. Однако 10 декабря "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей. При этом, как писали в соцсетях, он самодельным мечом порвал одежду одному из силовиков. По словам Тимофеевой, правоохранительные органы проводили доследственную проверку по факту насилия в отношении представителя власти.
РИА Новости пока не располагает комментарием СУСК РФ по республике.
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