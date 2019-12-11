Якутского "шамана" оштрафовали на тысячу рублей

ЯКУТСК, 11 дек – РИА Новости. Якутского "шамана" Александра Габышева и его двух сторонников оштрафовали на 1 тысячу рублей, идет доследственная проверка насилия в отношении представителя власти, сообщила РИА Новости адвокат Ольга Тимофеева.
Ранее в соцсетях писали, что Габышева задержали во вторник, при этом он самодельным мечом якобы порвал одежду одному из силовиков. В среду в якутском управлении СК РФ опровергли слухи о возбуждении уголовного дела в отношении "шамана" по статье 318 УК РФ о насилии над представителем власти.
"Габышева оштрафовали на 1 тысячу рублей по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Тридцать сотрудников полиции написали рапорты, в которых сообщили, что он оказал сопротивление при вручении повестки. Как 30 человек могли вручить одну повестку? Похоже, на фантасмагорию… Также, по словам нашего подзащитного, полицейский велел Габышеву отдать ему меч. На что он ответил, что меч ритуальный, для общения с духами. В это время, по словам "шамана", на него накинулись, заломили руки, возникла потасовка и, видимо, в это время порвалась форменная куртка одного из полицейских", - сказала Тимофеева.
По словам адвоката, административное дело рассмотрел Якутский городской суд. Она добавила, что на тысячу рублей также оштрафованы сторонники "шамана" Алексей Брылев и Кирилл Мухтарин, которые были с ним на момент принудительной явки.
"Что касается возможного возбуждения уголовного дела по статье 318 УК, идет доследственная проверка", - отметила Тимофеева.
Габышева задержали в середине сентября на федеральной трассе М-53 "Байкал", когда он держал путь в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. Распространилась информация, что экспертиза признала его невменяемым, однако защита эти утверждения опровергла. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.
Недавно Габышев, по словам адвокатов, вновь отправился в российскую столицу. Статус подозреваемого этому не помеха – как объяснила защита, выезжать за пределы Якутска ему могли бы запретить, если бы предъявили обвинение не позднее 10 суток с момента избрания меры пресечения, но этого не произошло.