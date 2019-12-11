Якутского "шамана" оштрафовали на тысячу рублей

"Габышева оштрафовали на 1 тысячу рублей по статье о неповиновении сотрудникам полиции. Тридцать сотрудников полиции написали рапорты, в которых сообщили, что он оказал сопротивление при вручении повестки. Как 30 человек могли вручить одну повестку? Похоже, на фантасмагорию… Также, по словам нашего подзащитного, полицейский велел Габышеву отдать ему меч. На что он ответил, что меч ритуальный, для общения с духами. В это время, по словам "шамана", на него накинулись, заломили руки, возникла потасовка и, видимо, в это время порвалась форменная куртка одного из полицейских", - сказала Тимофеева.