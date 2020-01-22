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Новый глава Минобрнауки назвал главную задачу ведомства
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РИА Новости

Новый глава Минобрнауки назвал главную задачу ведомства

17:37 22.01.2020 (обновлено: 17:41 22.01.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Новый глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что главная задача министерства сейчас - не потерять темп, набранный ведомством по всем ключевым направлениям работы.
Президент России Владимир Путин во вторник назначил Фалькова главой Минобрнауки. На этой должности Фальков сменил Михаила Котюкова.
"Главная задача Министерства науки и высшего образования РФ на предстоящий период состоит в том, чтобы не потерять набранный темп по всем ключевым направлениям. Особое внимание будет уделено взаимодействию с подведомственными организациями", - говорится в комментарии Фалькова, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Фальков также отметил, что в министерстве работает профессиональная команда, "поэтому важно провести тонкую настройку с учетом текущей ситуации".
"В центре внимания - работа над реализацией послания Президента РФ и выполнение мероприятий в рамках национальных проектов "Наука" и "Образование", - добавляется в комментарии.
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