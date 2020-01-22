Новый глава Минобрнауки назвал главную задачу ведомства

"Главная задача Министерства науки и высшего образования РФ на предстоящий период состоит в том, чтобы не потерять набранный темп по всем ключевым направлениям. Особое внимание будет уделено взаимодействию с подведомственными организациями", - говорится в комментарии Фалькова, имеющемся в распоряжении РИА Новости.