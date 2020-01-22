Меркель и Си Цзиньпин обсудили итоги Берлинской конференции по Ливии

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и канцлер Германии Ангелой Меркель на саммите G20 в Гамбурге. Архивное фото

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и канцлер Германии Ангелой Меркель на саммите G20 в Гамбурге

"Обе стороны обсудили реализацию результатов Берлинской конференции в Ливии 19 января 2020 года: президент Си обещал свою дальнейшую поддержку", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Меркель и Си Цзиньпин поговорили о "политических и экономических отношениях между Германией и Китаем, а также вопросах международной торговли", говорится в сообщении. Также были обсуждены отношения между ЕС и КНР.

В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. На саммите также присутствовали и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.

По итогам конференции были принят документ "Практическая реализация берлинского процесса Миссией ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ)". В нем описаны особенности реализации решений по шести "корзинам", в частности, в политической сфере, в секторе экономики и финансов, в области безопасности, в вопросе соблюдения эмбарго на поставку оружия Ливии, и в сфере международного гуманитарного права и прав человека.