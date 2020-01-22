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Меркель и Си Цзиньпин обсудили итоги Берлинской конференции по Ливии
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РИА Новости

Меркель и Си Цзиньпин обсудили итоги Берлинской конференции по Ливии

17:27 22.01.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанк Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и канцлер Германии Ангелой Меркель на саммите G20 в Гамбурге
 Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и канцлер Германии Ангелой Меркель на саммите G20 в Гамбурге
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и канцлер Германии Ангелой Меркель на саммите G20 в Гамбурге. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили реализацию итогов Берлинской конференции по Ливии, в Пекине обещана дальнейшая поддержка, сообщили в среду в кабмине ФРГ.
"Обе стороны обсудили реализацию результатов Берлинской конференции в Ливии 19 января 2020 года: президент Си обещал свою дальнейшую поддержку", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, Меркель и Си Цзиньпин поговорили о "политических и экономических отношениях между Германией и Китаем, а также вопросах международной торговли", говорится в сообщении. Также были обсуждены отношения между ЕС и КНР.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. На саммите также присутствовали и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Сотрудник сил безопасности Правительства национального согласия (ПНС) в районе Таджура, к востоку от Триполи, Ливия
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По итогам конференции были принят документ "Практическая реализация берлинского процесса Миссией ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ)". В нем описаны особенности реализации решений по шести "корзинам", в частности, в политической сфере, в секторе экономики и финансов, в области безопасности, в вопросе соблюдения эмбарго на поставку оружия Ливии, и в сфере международного гуманитарного права и прав человека.
В документе сказано, что первый шаг в сфере безопасности предполагает создание Объединенной военной комиссии "5+5", "состоящей из регулярных сотрудников армии и/или полиции под эгидой ООН". Как отмечал генсек ООН Антониу Гутерреш, военный комитет по урегулированию в Ливии соберется в Женеве в следующие несколько дней.
Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время встречи
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