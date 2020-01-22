Президент Вьетнама принял приглашение на празднование 75-летия Победы

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь Коммунистической партии и по совместительству президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг принял приглашение посетить Россию для участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил посол Вьетнама в РФ Нго Дык Мань.
"В данном случае я не говорю слово "может быть", а уже точно, что генеральный секретарь компартии Вьетнама и президент Вьетнама Нгун Фу Чонг уже принял приглашение президента России Путина принять участие в церемонии празднования 9 мая этого года", - сказал дипломат журналистам.
В 2020 году в России будут отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.