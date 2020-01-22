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Президент Вьетнама принял приглашение на празднование 75-летия Победы
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РИА Новости

Президент Вьетнама принял приглашение на празднование 75-летия Победы

17:27 22.01.2020 (обновлено: 17:28 22.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкНгуен Фу Чонг
Нгуен Фу Чонг
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Нгуен Фу Чонг. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь Коммунистической партии и по совместительству президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг принял приглашение посетить Россию для участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил посол Вьетнама в РФ Нго Дык Мань.
"В данном случае я не говорю слово "может быть", а уже точно, что генеральный секретарь компартии Вьетнама и президент Вьетнама Нгун Фу Чонг уже принял приглашение президента России Путина принять участие в церемонии празднования 9 мая этого года", - сказал дипломат журналистам.
В 2020 году в России будут отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
Чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам Нго Дык Мань на церемонии вручения президенту РФ Владимиру Путину верительных грамот
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Нгуен Фу ЧонгДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)МоскваВьетнамРоссияВ мире
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