Президент Вьетнама принял приглашение на празднование 75-летия Победы

"В данном случае я не говорю слово "может быть", а уже точно, что генеральный секретарь компартии Вьетнама и президент Вьетнама Нгун Фу Чонг уже принял приглашение президента России Путина принять участие в церемонии празднования 9 мая этого года", - сказал дипломат журналистам.