Отремонтированная тихвинская больница стала передовой в Ленобласти

С.- ПЕТЕРБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Тихвинская больница и детская поликлиника при ней после проведенного капитального ремонта в рамках проекта "Бережливая поликлиника" стала одной из передовых в регионе, сообщил губернатор Ленинградской области Тихвинская больница и детская поликлиника при ней после проведенного капитального ремонта в рамках проекта "Бережливая поликлиника" стала одной из передовых в регионе, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

Глава региона напомнил, что впервые он посетил медучреждение в 2012 году и тогда испытал ощущение "безнадеги". С тех пор регион взял под контроль состояние больницы, благодаря чему она стала "пионером во всем, что осваивает медицина Ленинградской области".

"Сейчас в детской поликлинике медики полностью перешли на работу по стандартам, заданным национальным проектом "Здравоохранение". Проблемы здесь решают коллективом - в больнице работает проектный подход, весь персонал проходит обучение в собственном симуляционном центре, учится, включая главврача. Может быть поэтому и дефицита кадров в медцентре практически нет",- отметил он, посещая с рабочей поездкой Тихвин.

Глава региона также отметил, что в обновленной Тихвинской детской поликлинике обеспечены возможность удаленной записи, прием идет строго по предварительной записи, создана доступная среда для инвалидов, разделены потоки пациентов и закуплено новое диагностическое оборудование. Помимо этого, в конце 2019 года в помещениях учреждения установлены мониторы, на которых демонстрируются познавательные мультфильмы, размещены 19 игровых модулей. Для дополнительного комфорта и безопасности посетителей на пол уложено противоскользящее покрытие, организована безбарьерная среда и интерактивное оповещение родителей пациентов.

"Ранее в каждое мое посещение Тихвинской больницы звучали просьбы о техническом оснащении. Мы поставили сюда и ЛОР-оборудование, и компьютерный томограф и цифровой рентген, и оборудование для реабилитации. Сегодня передо мной уже не ставили вопросов по оборудованию. Медики рассказали о том, как они готовят и повышают квалификацию специалистов, чтобы обеспечить оказание качественное оказание медицинских услуг", — сказал Дрозденко.

Также по его словам, в Тихвинской детской поликлинике в 2018-2019 года организованы "Открытая регистратура" и call-центр, взявший на себя функции справочной службы и записи на прием к врачам. Выполнено благоустройство прилегающей территории, в частности, обустроены стоянка для транспорта, в том числе имеются места для инвалидов, выполнен ремонт дорожного покрытия, установлены удобные скамейки, в целях безопасности маленьких пациентов ограничен въезд автомобилей на территорию поликлиники. Входная зона предусматривает отдельный вход для детей с ограниченными возможностями. Для инвалидов установлены кнопки вызова. Отдельный вход организован для детей с подозрением на инфекционное заболевание.