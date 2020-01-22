Ушаков рассказал о ситуации с передачей России подворья в Иерусалиме

"Там идет процесс в положительном направлении, не все юридические формальности завершены, но положительная тенденция налицо", - сказал он журналистам.

Александровское подворье - единственный русский объект, который находится в черте иерусалимского Старого города, в нескольких десятков метров от места распятия, погребения и воскрешения Христа. В здании, приобретенном Россией полтора века назад, расположены "порог Судных врат", у которого Иисусу по пути на Голгофу был зачитан окончательный приговор, упоминаемое в Библии "игольное ушко" - узкий проход в древней городской стене, а также храм Александра Невского.