Ушаков рассказал о ситуации с передачей России подворья в Иерусалиме

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Положительные тенденции в вопросе передачи Израилем России Александровского подворья в Иерусалиме налицо, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
В ходе брифинга у Ушакова спросили, согласился ли Израиль передать РФ Александровское подворье в Иерусалиме.
"Там идет процесс в положительном направлении, не все юридические формальности завершены, но положительная тенденция налицо", - сказал он журналистам.
На уточняющий вопрос, можно ли этот процесс увязывать с судьбой осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар, Ушаков ответил следующее: "Вы можете увязывать что хотите, вы еще не знаете, какое решение будет по девушке… просто я считаю, что решение израильской стороны по подворью идет в русле добрых отношений, которые сложились между странами и лично между премьер-министром (Израиля Биньямином Нетаньяху) и президентом (России Владимиром Путиным)".
Александровское подворье - единственный русский объект, который находится в черте иерусалимского Старого города, в нескольких десятков метров от места распятия, погребения и воскрешения Христа. В здании, приобретенном Россией полтора века назад, расположены "порог Судных врат", у которого Иисусу по пути на Голгофу был зачитан окончательный приговор, упоминаемое в Библии "игольное ушко" - узкий проход в древней городской стене, а также храм Александра Невского.
Святыня сейчас контролируется зарубежной структурой, которая именует себя Императорским православным палестинским обществом и позиционирует в качестве наследницы дореволюционной ИППО. При нынешних хозяевах Александровское подворье сохранило первоначальное назначение, было отреставрировано и открыто для посетителей.