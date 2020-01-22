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Ушаков рассказал о ситуации с передачей России подворья в Иерусалиме
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РИА Новости

Ушаков рассказал о ситуации с передачей России подворья в Иерусалиме

17:01 22.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума "Примаковские чтения"
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Положительные тенденции в вопросе передачи Израилем России Александровского подворья в Иерусалиме налицо, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
В ходе брифинга у Ушакова спросили, согласился ли Израиль передать РФ Александровское подворье в Иерусалиме.
"Там идет процесс в положительном направлении, не все юридические формальности завершены, но положительная тенденция налицо", - сказал он журналистам.
На уточняющий вопрос, можно ли этот процесс увязывать с судьбой осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар, Ушаков ответил следующее: "Вы можете увязывать что хотите, вы еще не знаете, какое решение будет по девушке… просто я считаю, что решение израильской стороны по подворью идет в русле добрых отношений, которые сложились между странами и лично между премьер-министром (Израиля Биньямином Нетаньяху) и президентом (России Владимиром Путиным)".
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 16:37
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Александровское подворье - единственный русский объект, который находится в черте иерусалимского Старого города, в нескольких десятков метров от места распятия, погребения и воскрешения Христа. В здании, приобретенном Россией полтора века назад, расположены "порог Судных врат", у которого Иисусу по пути на Голгофу был зачитан окончательный приговор, упоминаемое в Библии "игольное ушко" - узкий проход в древней городской стене, а также храм Александра Невского.
Святыня сейчас контролируется зарубежной структурой, которая именует себя Императорским православным палестинским обществом и позиционирует в качестве наследницы дореволюционной ИППО. При нынешних хозяевах Александровское подворье сохранило первоначальное назначение, было отреставрировано и открыто для посетителей.
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Наама ИссахарЮрий УшаковВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуИерусалимРоссияИзраильВ мире
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