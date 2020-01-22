В Мурманске задержали организатора подразделения Свидетелей Иеговы*

МУРМАНСК, 22 янв – РИА Новости. Следователи задержали в Следователи задержали в Мурманске мужчину, который подозревается в организации регионального подразделения Свидетелей Иеговы *, сообщается на сайте регионального СУ СКР.

"22 января в Мурманске задержан 40-летний руководитель местной религиозной организации Свидетелей Иеговы* "Центральная, Мурманск". Вступившим в законную силу решением Верховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 2017 года ликвидирована Религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и входящие в ее структуру местные религиозные организации, включая указанное подразделение", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый с апреля 2017 года по настоящее время осуществлял организацию на территории города Мурманска деятельности религиозного объединения - проводил собрания с участниками, возносил проповеди, распространял религиозную литературу, вовлекал новых лиц в деятельность экстремисткой организации, в целом - продолжал противоправную деятельность запрещенной организации.

"В настоящее время следователем СО по городу Мурманск ведется работа с подозреваемым, проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - добавили в ведомстве.