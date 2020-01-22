Татарстан получит средства на интеллектуальные транспортные системы

КАЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Татарстан в 2020 году получит в рамках нацпроекта 370 миллионов рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем в Казанской и Набережночелнинской агломерациях, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.
"Регионам выделены средства из федерального бюджета на развитие и внедрение интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях, включающих города с численностью жителей более 300 тысяч человек. Татарстан получит 370 миллионов рублей на внедрение систем в Казанской и Набережночелнинской агломерациях", - говорится в сообщении по итогам совещания по внедрению интеллектуальных транспортных систем.
Отмечается, что данное финансирование определено в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", который входит в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
В министерстве уточнили, что к интеллектуальным транспортным системам, в частности, относятся автоматические системы управления дорожным движением (так называемые "умные светофоры"), камеры фото- и видеофиксации, метеостанции и другое оборудование. Внедрение интеллектуальных транспортных систем направлено на обеспечение оперативного управления дорожным движением. Это позволит повысить безопасность дорожного движения, снизит нагрузку на дороги и увеличит мобильность.
По данным минтранса, из выделяемых 370 миллионов рублей 250 миллионов будут направлены на реализацию указанных мер в Казанской агломерации.
Участники совещания рассмотрели необходимость создания единой платформы, где будут аккумулироваться данные со всех существующих систем для оперативного принятия решений по обеспечению безопасности дорожного движения. По результатам обсуждения решено организовать рабочую группу по развитию и внедрению интеллектуальных транспортных систем в Татарстане.