Татарстан получит средства на интеллектуальные транспортные системы

КАЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Татарстан в 2020 году получит в рамках нацпроекта 370 миллионов рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем в Казанской и Набережночелнинской агломерациях, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства республики.

"Регионам выделены средства из федерального бюджета на развитие и внедрение интеллектуальных транспортных систем в городских агломерациях, включающих города с численностью жителей более 300 тысяч человек. Татарстан получит 370 миллионов рублей на внедрение систем в Казанской и Набережночелнинской агломерациях", - говорится в сообщении по итогам совещания по внедрению интеллектуальных транспортных систем.

Отмечается, что данное финансирование определено в рамках федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", который входит в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В министерстве уточнили, что к интеллектуальным транспортным системам, в частности, относятся автоматические системы управления дорожным движением (так называемые "умные светофоры"), камеры фото- и видеофиксации, метеостанции и другое оборудование. Внедрение интеллектуальных транспортных систем направлено на обеспечение оперативного управления дорожным движением. Это позволит повысить безопасность дорожного движения, снизит нагрузку на дороги и увеличит мобильность.

По данным минтранса, из выделяемых 370 миллионов рублей 250 миллионов будут направлены на реализацию указанных мер в Казанской агломерации.