Ушаков оценил возможность смягчения риторики Путина по истории

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал возможное смягчение риторики Владимира Путина в вопросах истории в ходе посещения форума в Израиле, отметив, что глава государства скажет, что сочтет нужным.
Ранее Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны, назвал посла Польши в фашистской Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение", "сволочью и антисемитской свиньей". Комментируя соответствующий документ, российский лидер заявил: "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя".
На брифинге журналисты спросили Ушакова, планирует ли Путин смягчать риторику в ходе своего выступления на форуме в Израиле.
"Я не думаю, что будет конкретно затронута тема извинений с той или иной стороны. Что сочтет нужным, президент скажет", - ответил Ушаков.