Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T16:52+0300
https://ria.ru/20200122/1563743591.html
Ушаков оценил возможность смягчения риторики Путина по истории
https://cdn21.img.ria.ru/images/156373/76/1563737617_0:170:2681:1678_1036x0_80_0_0_80b06baad9bd74508a77cdcdd3d417f7.jpg
РИА Новости

Ушаков оценил возможность смягчения риторики Путина по истории

16:52 22.01.2020
704
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал возможное смягчение риторики Владимира Путина в вопросах истории в ходе посещения форума в Израиле, отметив, что глава государства скажет, что сочтет нужным.
Ранее Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны, назвал посла Польши в фашистской Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение", "сволочью и антисемитской свиньей". Комментируя соответствующий документ, российский лидер заявил: "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя".
На брифинге журналисты спросили Ушакова, планирует ли Путин смягчать риторику в ходе своего выступления на форуме в Израиле.
"Я не думаю, что будет конкретно затронута тема извинений с той или иной стороны. Что сочтет нужным, президент скажет", - ответил Ушаков.
Мария Захарова на брифинге
21 января, 20:35
Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством
3913202
Обсудить 0
Юзеф ЛипскийЮрий УшаковВладимир ПутинПольшаРоссияИзраильВ мире
Рекомендуем
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Bloomberg хотело вмешаться во внутренние дела России, заявил Володин
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Ушаков рассказал о ситуации с передачей России подворья в Иерусалиме
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Путин сократил визит в Израиль и Палестину
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД призвал Польшу проявить инициативу в отношениях с Россией
Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин
Умер советник Игоря Сечина Владимир Фейгин
Встреча лидеров нормандской четверки
Киев запросил встречу Путина с Зеленским в Израиле
Здание Центрального банка РФ в Москве
Эксперты: новая политика правительства сокращает зону комфорта ЦБ
Центральный музей Великой Отечественной войны
В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра "Холокост"
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон вступил в перепалку с израильскими полицейскими
Муж — молодец: Путин пошутил об улучшении рождаемости в России
"Муж — молодец": Путин пошутил об улучшении рождаемости в России
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР назвали позицию главы Минобороны Украины по отводу сил циничной
Табличка при входе в лагерь смерти Собибор
Путин в Израиле вручит Орден Мужества родным героя бунта в "Собиборе"
Президент РФ Владимир Путин
Путин встретится с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
США рассматривают введение ограничений на въезд для граждан ряда стран
Сотрудник полиции
В Белгородской области школьник поджег венки на братской могиле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
Лента новостейМолния