Ушаков оценил возможность смягчения риторики Путина по истории

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Помощник президента РФ Помощник президента РФ Юрий Ушаков прокомментировал возможное смягчение риторики Владимира Путина в вопросах истории в ходе посещения форума в Израиле , отметив, что глава государства скажет, что сочтет нужным.

Ранее Путин, выступая на расширенной коллегии Минобороны, назвал посла Польши в фашистской Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение", "сволочью и антисемитской свиньей". Комментируя соответствующий документ, российский лидер заявил: "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя".

На брифинге журналисты спросили Ушакова, планирует ли Путин смягчать риторику в ходе своего выступления на форуме в Израиле.