Суд на Кубани прекратил уголовное дело о якобы срубленном дереве

КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Дело против жителя кубанского поселка Мезмай, попавшего под уголовное преследование за якобы срубленное дерево, прекращено, сообщили РИА Новости в аппарате Апшеронского районного суда.
Суд завершил рассмотрение уголовного дела 24-летнего Василия Попкова, обвиняемого в незаконной рубке деревьев. По данным ГУМВД по Краснодарскому краю, инцидент произошел 6 марта прошлого года. Директор школы в посёлке Мезмай заявил, что неизвестный спилил на территории образовательного учреждения дерево. Полицейские установили, что к происшествию причастен местный житель, у которого не было документов на рубку дерева. По информации главка, ущерб превысил 66 тысяч рублей. Попкову вменялась незаконная рубка лесных насаждений и грозило до 4 лет лишения свободы.
По данным опекавшей сироту с 6 лет Ольги Лобузовой, односельчане свидетельствуют, что Попков распилил лишь упавшее на дорогу дерево, о необходимости получения разрешения на это не предполагал, живые деревья не трогал. Власти Апшеронского района ранее сообщили РИА Новости, что готовы примириться с молодым человеком для прекращения уголовного дела. За Попкова вступилась член центрального штаба Общероссийского народного фронта и депутат Госдумы Наталья Костенко, которая попросила прокурора Кубани проверить законность обвинения против парня.
"Дело, уголовное преследование прекращено в связи с примирением сторон", - ответили агентству на вопрос о результатах рассмотрения в аппарате суда, не уточнив подробностей.