Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T16:46+0300
https://ria.ru/20200122/1563743088.html
Суд на Кубани прекратил уголовное дело о якобы срубленном дереве
https://cdn22.img.ria.ru/images/156292/29/1562922966_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_9ec319e009a2631f7b2ab04a6007e9d6.jpg
РИА Новости

Суд на Кубани прекратил уголовное дело о якобы срубленном дереве

16:43 22.01.2020 (обновлено: 16:46 22.01.2020)
3551
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале суда
Молоток в зале суда
© РИА Новости / Андрей Старостин
Молоток в зале суда. Архивное фото
КРАСНОДАР, 22 янв - РИА Новости. Дело против жителя кубанского поселка Мезмай, попавшего под уголовное преследование за якобы срубленное дерево, прекращено, сообщили РИА Новости в аппарате Апшеронского районного суда.
Суд завершил рассмотрение уголовного дела 24-летнего Василия Попкова, обвиняемого в незаконной рубке деревьев. По данным ГУМВД по Краснодарскому краю, инцидент произошел 6 марта прошлого года. Директор школы в посёлке Мезмай заявил, что неизвестный спилил на территории образовательного учреждения дерево. Полицейские установили, что к происшествию причастен местный житель, у которого не было документов на рубку дерева. По информации главка, ущерб превысил 66 тысяч рублей. Попкову вменялась незаконная рубка лесных насаждений и грозило до 4 лет лишения свободы.
Василий у двора директора школы
Вчера, 08:00
В Краснодарском крае сироту судят за спил аварийного дерева
По данным опекавшей сироту с 6 лет Ольги Лобузовой, односельчане свидетельствуют, что Попков распилил лишь упавшее на дорогу дерево, о необходимости получения разрешения на это не предполагал, живые деревья не трогал. Власти Апшеронского района ранее сообщили РИА Новости, что готовы примириться с молодым человеком для прекращения уголовного дела. За Попкова вступилась член центрального штаба Общероссийского народного фронта и депутат Госдумы Наталья Костенко, которая попросила прокурора Кубани проверить законность обвинения против парня.
"Дело, уголовное преследование прекращено в связи с примирением сторон", - ответили агентству на вопрос о результатах рассмотрения в аппарате суда, не уточнив подробностей.
2512034
Обсудить 0
Апшеронский районКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Самолет компании Аэрофлот, доставивший Марию Бутину, освобожденную из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Американский суд отклонил иск опоздавших пассажиров к "Аэрофлоту"
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная Классик"
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев рассказал о "страшной ошибке" россиян из-за вакцинации
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Полицейский автомобиль
В Сочи нашли пропавшую 12 дней назад мать тройняшек из Туапсе
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Пуск крылатой ракеты Оникс с БРК Бастион по объекту незаконных вооруженных формирований в Сирии
NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
Онищенко рассказал о происхождении коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
Лента новостейМолния