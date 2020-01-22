В Сочи объявлено штормовое предупреждение

СОЧИ, 22 янв — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за дождей, снегопадов в горах, угрозы формирования смерчей в море и сильного ветра, сообщает администрация города.

Уточняется, что в ночь со среды на четверг и до конца суток на территории Сочи ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег. Возможно налипание осадков на провода и деревья, гололедица на дорогах, ухудшение видимости. Также прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду.

"Внимание! Штормовое предупреждение!... С вечера 22 января и до конца суток 23 января в предгорьях и горах курорта синоптики прогнозируют обильный снегопад. На участке Магри - Веселое возможно формирование смерчей над морем", — говорится в сообщении.