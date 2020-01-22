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Туризм
2020-01-22T16:49+0300
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В Сочи объявлено штормовое предупреждение
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РИА Новости

В Сочи объявлено штормовое предупреждение

16:49 22.01.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНабережная в Сочи зимой
Набережная в Сочи зимой
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 22 янв — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за дождей, снегопадов в горах, угрозы формирования смерчей в море и сильного ветра, сообщает администрация города.
Уточняется, что в ночь со среды на четверг и до конца суток на территории Сочи ожидается сильный дождь, переходящий в мокрый снег. Возможно налипание осадков на провода и деревья, гололедица на дорогах, ухудшение видимости. Также прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду.
"Внимание! Штормовое предупреждение!... С вечера 22 января и до конца суток 23 января в предгорьях и горах курорта синоптики прогнозируют обильный снегопад. На участке Магри - Веселое возможно формирование смерчей над морем", — говорится в сообщении.
Уточняется, что все оперативные службы курорта переведены в режим повышенной готовности. Спасатели просят жителей и гостей города быть бдительными.
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