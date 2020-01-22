Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-22T17:30+0300
https://ria.ru/20200122/1563742812.html
Воры рассказали, что сами вернули картину Климта, найденную в стене
https://cdn25.img.ria.ru/images/156373/82/1563738274_0:205:3072:1933_1036x0_80_0_0_740a8fbff563818fba770f0aeb020300.jpg
РИА Новости

Воры рассказали, что сами вернули картину Климта, найденную в стене

17:30 22.01.2020
726
© AP Photo / Antonio Calanni"Портрет женщины" Густава Климта
Портрет женщины Густава Климта
© AP Photo / Antonio Calanni
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Двое мужчин признались, что 22 года назад украли, а потом вернули картину Густава Климта "Потрет женщины" и не все время держали ее в нише в стене галереи Риччи Одди в итальянской Пьяченце, где она была найдена садовниками, сообщает The Guardian.
Двое мужчин рассказали в письме Эрманно Мариана, сотруднику газеты Libertà, что они похитили работу австрийского художника стоимостью 60 миллионов евро в феврале 1997 года, а затем вернули ее, сделав "подарок городу". Журналист получил от них письмо уже после обнаружения "Портрета женщины" в декабре прошлого года.
Выяснилось, что один из воров еще три года назад заявлял Мариани, что украл картину, и требовал организовать встречу со следователями.
Юрист Гибо Гульери рассказал изданию, что воры якобы вернули работу еще четыре года назад. "Пока не известно, как именно она попала в нишу, и куда делась сразу после кражи. Воры признавались в содеянном и раньше, но им никто не верил".
© Густав Климт, 1916Густав Климт. Потрет Женщины. 1916
Густав Климт. Потрет Женщины. 1916
© Густав Климт, 1916
Густав Климт. Потрет Женщины. 1916
По словам Гульери, мужчины сообщали полиции адрес дома, в котором якобы хранилась картина.
"Они замалчивали подробности, но настаивали на том, что работа не все время находилась в нише. Я не эксперт, но мне кажется, что она была бы сильнее повреждена, если бы все это время была там", - пояснил Мариани.
Пока детали похищения 22-летней давности не прояснились, но, по меньшей мере, понятно, почему воры решили признаться именно сейчас. Дело в том, что после кражи уже прошло два десятка лет, и их не посадят в тюрьму из-за срока давности.
Есть мнение, что они собирались рассказать о том, где находится картина, но их опередили садовники. Расследование пока продолжается, но Гульери склонен считать эту версию вполне вероятной.
"Это очень странная история…. Они могли продать или сжечь картину… могли сделать с ней все, что угодно. В тюрьму их никто не отправит. Хорошо, что картину удалось найти", - добавил Гульери.
Несколько дней назад эксперты подтвердили подлинность работы Густава Климта, обнаруженной в стене галереи в Пьяченце.
Картины Поля Гогена Натюрморт с фруктами и маленькой собачкой и Пьера Боннара Девушка с двумя стульями
1 июля 2019, 08:00Культура
А под кроватью смотрели? Самые громкие случайные находки пропавших картин
632000
КультураНовости культурыВыставкиМузеи
Рекомендуем
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Bloomberg хотело вмешаться во внутренние дела России, заявил Володин
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
В "Нафтогазе Украины" обновился состав правления
Центральный музей Великой Отечественной войны
В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра "Холокост"
Выставка Титаник: как это было. Погружение в историю
С "Титаника" планируют достать бесценный артефакт
Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман
Источник сообщил об отставке первого замгенпрокурора
Триумфальная арка в Кишиневе
Представители ОБСЕ и Кишинева обсудили урегулирование в Приднестровье
Вход в мини-отель Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
В Перми задержали сотрудника регионального ГУ МЧС после ЧП в отеле
Встреча лидеров нормандской четверки
Киев запросил встречу Путина с Зеленским в Израиле
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Ушаков оценил возможность смягчения риторики Путина по истории
Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин
Умер советник Игоря Сечина Владимир Фейгин
Так в представлении художника выглядят окрестности черной дыры IRAS 13224–3809, питающейся потоком газа
Ученые впервые наблюдали, что происходит в окрестностях черной дыры
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР назвали позицию главы Минобороны Украины по отводу сил циничной
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон вступил в перепалку с израильскими полицейскими
Статуя Фемиды
В Башкирии оправдали школьную медсестру, обвиняемую в смерти девочки
Пингвины
Как попасть в Антарктиду: секреты Белого континента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
Лента новостейМолния