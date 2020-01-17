Найденная в стене галереи картина Климта признана подлинником

РИМ, 17 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Эксперты подтвердили подлинность найденной картины австрийского художника Густава Климта "Портрет женщины", которая была похищена в 1997 году из галереи в итальянской Пьяченце, рассказал РИА Новости глава аппарата полицейского управления города Филиппо Сорди.

"Портрет женщины", считавшийся украденным из галереи Риччи Одди с 1997 года, был обнаружен в середине декабря садовниками, которые проводили чистку стен от плюща. Картина лежала в нише за перегородкой в черном мешке, который скрывала густая растительность. Сомнения искусствоведов в подлинности находки вызвал тот факт, что картина осталась в прекрасном состоянии, будучи, предположительно, брошенной грабителями 22 года назад.

"Исследования продлились месяц с момента обнаружения, эксперты, назначенные прокуратурой, подтвердили подлинность картины", - сказал Сорди.

По его словам, теперь предстоят новые экспертизы полотна на предмет оставленных отпечатков пальцев и других улик, которые могут пролить свет на тайну похищения портрета. По одной из самых распространенных версий, похитители оставили картину в укромном месте сразу после преступления, но не смогли вернуться за ней из-за поднявшейся шумихи.

"Пока картина будет храниться в охраняемом сейфе итальянского Центробанка, она остается в распоряжении судебных органов", - сказал Сорди.

Несмотря на то, что подлинность произведения установлена, следователи пока не дают ответа на другой вопрос этой детективной истории: могла ли картина всё это время находиться в простенке или была тайно подброшена туда незадолго до обнаружения.

Как рассказал РИА Новости президент галереи современного искусства Массимо Феррари, в день обнаружения картины сотрудникам музея удалось ознакомиться с состоянием картины. "Она слишком хорошо сохранилась, особенно в том, что касается мелких царапин и задника со следами сургуча. Если бы это была подделка, то она должна была быть сделана искусным мастером", - сказал глава галереи.

По его словам, те следы, которые удалось увидеть на поверхности картины, были вполне сравнимы с другими картинами музея. В разговоре Феррари, однако, не скрывает разочарования, что сроки возвращения портрета Климта в Пьяченцу остаются неизвестными. Небольшая галерея уже запланировала на нынешний год серию мероприятий с участием обретенного полотна.

"Портрет женщины" входил в список самых разыскиваемых произведений мирового искусства.

Небольшая картина в зеленых тонах попала на первые полосы газет за год до пропажи. В 1996 году 18-летняя студентка, листая каталог работ Климата в галерее, обратила внимание на другой женский портрет, который после 1912 года никто не видел. Как показал проведенный в местной больнице рентген и последующие исследования, Климт переписал более раннюю картину, на которой, предположительно, была изображена его ушедшая из жизни муза Мария Мунк. Новый вариант картины, написанной между 1916-1918 годами, довольно скоро приобрел итальянский коллекционер Риччи Одди.

Впрочем, предстать перед публикой с заново обретенной историей картине было не суждено. В феврале 1997 года, незадолго до открытия выставки, посвященной Климту, картину украли. В условиях начавшегося ремонта и суматохи вокруг организации показа пропажу полотна заметили спустя несколько дней. Основная версия кражи строилась вокруг найденной на крыше рамы, которая дала основания полагать, что картину вытащили наверх при помощи удочки, однако не исключено, что воры зашли в галерею с парадного входа – до сих пор неясно, сработала ли устаревшая сигнализация. В 2016 году в расследовании появились новые подробности в виде обнаруженных на раме образцов ДНК, однако с тех пор об этом ничего не сообщалось.