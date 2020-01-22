Путин пошутил, что каждый день "занимается уроками краеведения"

УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин в шутку отметил, что каждый день "занимается уроками краеведения", и поддержал призыв уделить более пристальное внимание изучению школьниками семейной истории, в том числе связанной с периодом Великой Отечественной войны

Глава государства в среду провел встречу с общественностью Липецкой области . Один из ее участников - десятиклассник, активист движения "Волонтеры Победы" - предложил ввести специальные уроки краеведения или уделять отдельно время на уроках истории и обществознания, чтобы школьники занимались поиском информации об истории своей семьи.

"Мне кажется, что я каждый день занимаюсь уроками краеведения, каждый день", - отметил с улыбкой Путин.

Вместе с тем, он назвал саму эту тему чрезвычайно важной.

"Нельзя, чтобы у нас в общественном сознании, особенно у молодых людей, складывалось впечатление, что можно рассчитывать на хорошее будущее, не зная своего прошлого. Это заблуждение, такого нигде никогда не было", - заявил российский лидер.

Обращаясь к молодой части аудитории, он отметил: "Если вы хотите думать о будущем, конечно, нужно знать все о прошлом".

"Потому что не зная этого, не понимаешь, куда идти, вообще у людей пропадает самоидентификация, чем всегда славилась наша страна, чем всегда она была крепка изнутри. У нас народ многонациональный, многоконфессиональный, но единый российский народ. И это придаёт нам огромную внутреннюю силу, как и является движущим инструментом развития изнутри и нашего становления, нашего места в мире", - заявил Путин.

Возвращаясь к теме стимулирования интереса для изучения истории, он отметил, что это чрезвычайно важно, "мы это делаем и будем делать". Он упомянул здесь и о предложенных дополнительных выплатах классным руководителям в размере пяти тысяч рублей, отметив, что это "не столько материальное поощрение, сколько знак внимания и уважения к тем преподавателям, которые занимаются классной работой".

Он высказал надежду, что развитие интереса к изучению семейной истории будет внедряться и в школах.