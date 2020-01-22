Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T16:37+0300
https://ria.ru/20200122/1563742695.html
Путин встретится с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар
https://cdn22.img.ria.ru/images/156322/66/1563226604_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_30d954485c48181f526341c89bb83b01.jpg
РИА Новости

Путин встретится с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар

16:37 22.01.2020
1903
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава израильского кабмина Биньямин Нетаньяху встретятся в Израиле с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар, заявил в среду помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин посетит Израиль 23 января.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
13 января, 19:51
Нетаньяху направил письмо осужденной в России израильтянке Иссахар
"После переговоров отдельных с Нетаньяху состоится совместная с ним… встреча нашего президента с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью гражданки Израиля и США Наамы Иссахар Яфрой Иссахар", - сказал Ушаков журналистам.
Он отметил, что в ноябре Феофил в Москве передал Путину письмо матери осужденной. "Неоднократно относительно освобождения Иссахар просили и премьер-министр Нетаньяху… Вот этот гуманитарный аспект этого вопроса будет рассматриваться на встрече… с мамой этой девушки", - сказал Ушаков.
На уточняющий вопрос, есть ли у российского президента варианты вмешаться в судьбу Иссахар, кроме помилования, Ушаков заявил, что "есть, наверное, много способов вмешаться". "Но помилование, по-моему, одна из тех прерогатив, которая принадлежит президенту", - добавил он.
В середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.
Защита Иссахар подала жалобу на приговор в ЕСПЧ и начала подготовку кассационной жалобы на приговор и апелляционное определение, которое будет подано в Первый кассационный суд общей юрисдикции.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
20 января, 14:16
В Кремле не стали комментировать, помилуют ли израильтянку Иссахар
90020422
Обсудить 12
Наама ИссахарЮрий УшаковВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Это следует рассматривать, как одна из тех прерогатив, которая принадлежит президенту. О чем и заявил его помощник. И эти полномочия президента регламентируются законом и не зависят от сообщений комментаторов.
22 января, 18:37
Владимир Гуляев
3300102
за 9 гр 7 лет? может 9 кг.
22 января, 17:34
Галина Белова
2730202
Рекомендуем
Артист Содружества актеров Таганки Данила Перов
Умер актер из "Универа" и "Интернов" Данила Перов
Встреча лидеров нормандской четверки
Киев запросил встречу Путина с Зеленским в Израиле
Новорожденные дети
Названы самые популярные имена новорожденных в Москве
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Путин сократил визит в Израиль и Палестину
Воздушные шары с надписью AliExpress
Оценены риски заражения посылок из AliExpress коронавирусом
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев рассказал о "страшной ошибке" россиян из-за вакцинации
Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман
Источник сообщил об отставке первого замгенпрокурора
Пуск крылатой ракеты Оникс с БРК Бастион по объекту незаконных вооруженных формирований в Сирии
NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
Врач с результатом кардиограммы в коридоре больницы
Мать школьницы рассказала о беременности дочери от 10-летнего мальчика
Аквапарк
СМИ: девятилетнего мальчика засосало в слив в аквапарке в Москве
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Ксения Вербицкая
Россиянка победила в конкурсе "Миссис Вселенная Классик"
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Ушаков рассказал о ситуации с передачей России подворья в Иерусалиме
Министр здравоохранения Вероника Скворцова
Возглавлявшую Минздрав Скворцову назначили главой ФМБА
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
Лента новостейМолния