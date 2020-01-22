Путин встретится с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар

Путин посетит Израиль 23 января.

"После переговоров отдельных с Нетаньяху состоится совместная с ним… встреча нашего президента с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III и матерью гражданки Израиля и США Наамы Иссахар Яфрой Иссахар", - сказал Ушаков журналистам.

Он отметил, что в ноябре Феофил в Москве передал Путину письмо матери осужденной. "Неоднократно относительно освобождения Иссахар просили и премьер-министр Нетаньяху… Вот этот гуманитарный аспект этого вопроса будет рассматриваться на встрече… с мамой этой девушки", - сказал Ушаков.

На уточняющий вопрос, есть ли у российского президента варианты вмешаться в судьбу Иссахар, кроме помилования, Ушаков заявил, что "есть, наверное, много способов вмешаться". "Но помилование, по-моему, одна из тех прерогатив, которая принадлежит президенту", - добавил он.

В середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора израильтянке Иссахар, получившей 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Сама Иссахар призналась, что перевозила гашиш, но в личных целях и без умысла контрабанды.