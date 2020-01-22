Ушаков: Хафтар в письме Путину подтвердил готовность к визиту в Россию

"О приезде его (Хафтара)… не было информации. Мы все знаем, что перед началом конференции по Ливии (в Берлине) Хафтар написал письмо нашему руководителю (Путину), в котором отмечает нашу роль в процессе урегулирования и высказывает свою готовность приехать в Москву,… но пока конкретных сведений на этот счет нет", - сказал Ушаков журналистам.