Ушаков: Хафтар в письме Путину подтвердил готовность к визиту в Россию

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар перед конференцией по урегулированию ситуации в стране, которая прошла в Германии, написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором отмечает свою готовность приехать в Москву, но сведений о сроках нет, заявил в среду помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"О приезде его (Хафтара)… не было информации. Мы все знаем, что перед началом конференции по Ливии (в Берлине) Хафтар написал письмо нашему руководителю (Путину), в котором отмечает нашу роль в процессе урегулирования и высказывает свою готовность приехать в Москву,… но пока конкретных сведений на этот счет нет", - сказал Ушаков журналистам.
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В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. На саммите также присутствовали и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.