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Власти Камчатки помогут улучшить жилусловия 130 нуждающихся семей
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РИА Новости

Власти Камчатки помогут улучшить жилусловия 130 нуждающихся семей

16:36 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 янв — РИА Новости. Власти Камчатского края направят в этом году 205 миллионов рублей на улучшение жилищных условий 130 нуждающихся семей – многодетных семей и семей с детьми инвалидами, сообщает пресс-служба правительства края.
Заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Елена Косова напомнила, что в 2019 году за счет краевого бюджета жилищные условия улучшили 48 семей. На эти цели были направлены 177 миллионов рублей.
Меры дополнительной поддержки разработаны министерством по поручению губернатора Владимира Илюхина и работают с 2012 года
Социальная выплата предоставляется, исходя из норматива общей площади жилого помещения 18 квадратных метров на одного человека, и норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утверждаемой Минстроем РФ один раз в полугодие. Норматив стоимости на первое полугодие 2020 года составляет 46 013 рублей.
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