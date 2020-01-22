Власти Камчатки помогут улучшить жилусловия 130 нуждающихся семей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 янв — РИА Новости. Власти Власти Камчатского края направят в этом году 205 миллионов рублей на улучшение жилищных условий 130 нуждающихся семей – многодетных семей и семей с детьми инвалидами, сообщает пресс-служба правительства края.

Заместитель министра ЖКХ и энергетики региона Елена Косова напомнила, что в 2019 году за счет краевого бюджета жилищные условия улучшили 48 семей. На эти цели были направлены 177 миллионов рублей.

Меры дополнительной поддержки разработаны министерством по поручению губернатора Владимира Илюхина и работают с 2012 года

Социальная выплата предоставляется, исходя из норматива общей площади жилого помещения 18 квадратных метров на одного человека, и норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, утверждаемой Минстроем РФ один раз в полугодие. Норматив стоимости на первое полугодие 2020 года составляет 46 013 рублей.