Путин выступит на форуме в Иерусалиме в качестве главного гостя

"Главный пункт программы (пребывания президента РФ Владимира Путина в Израиле) - это, естественно, участие в форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом". Это мероприятие весьма важно с точки зрения сохранения исторической памяти… Мероприятие весьма масштабное, помимо нашего президента прибудут лидеры и высокопоставленные представители более 40 государств. Наш президент выступит на форуме первым из иностранных гостей ", - сказал он журналистам.

В ходе своего выступления Путин напомнит о вкладе советских войск в победу над фашизмом, также президент будет говорить о недопустимости фальсификации итогов Второй мировой войны. "В своем выступлении наш руководитель затронет и некоторые международные проблемы… Очень будет интересное, на наш взгляд, выступление, тем более наш президент выступает в качестве главного иностранного гостя", - заключил Ушаков.