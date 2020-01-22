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Путин выступит на форуме в Иерусалиме в качестве главного гостя
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РИА Новости

Путин выступит на форуме в Иерусалиме в качестве главного гостя

16:35 22.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Генеральной прокуратуры РФ Юрием Чайкой, покидающим этот пост, и заместителем председателя Следственного комитета РФ Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Генеральной прокуратуры РФ Юрием Чайкой, покидающим этот пост, и заместителем председателя Следственного комитета РФ Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на международном форуме в Иерусалиме выступит первым - в качестве главного гостя, также приглашены вице-президент США Майк Пенс, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Главный пункт программы (пребывания президента РФ Владимира Путина в Израиле) - это, естественно, участие в форуме "Сохраняем память о холокосте, боремся с антисемитизмом". Это мероприятие весьма важно с точки зрения сохранения исторической памяти… Мероприятие весьма масштабное, помимо нашего президента прибудут лидеры и высокопоставленные представители более 40 государств. Наш президент выступит на форуме первым из иностранных гостей ", - сказал он журналистам.
В ходе своего выступления Путин напомнит о вкладе советских войск в победу над фашизмом, также президент будет говорить о недопустимости фальсификации итогов Второй мировой войны. "В своем выступлении наш руководитель затронет и некоторые международные проблемы… Очень будет интересное, на наш взгляд, выступление, тем более наш президент выступает в качестве главного иностранного гостя", - заключил Ушаков.
Он добавил, что на форуме также выступят вице-президент США Майк Пенс, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, принц Уэльский Чарльз.
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Юрий УшаковВладимир ПутинИерусалимИзраильВ мире
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