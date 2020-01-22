Киев запросил встречу Путина с Зеленским в Израиле

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Москва получила ряд запросов на встречи иностранных лидеров с Владимиром Путиным на полях международного форума в Израиле, в том числе от представителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Он отметил, что программа мероприятий будет очень насыщенная, поэтому отдельные короткие встречи могут пройти только "на ногах".
"Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам, это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы — это весьма сомнительно, просто времени нет", — добавил Ушаков.
Он подчеркнул, что на запрос Зеленского отказа не последовало, но "с учетом графика, эти встречи, по крайней мере продолжительные, вряд ли представляются возможными".
Визит Путина в Израиль состоится 23 января. Он приурочен к проведению международного форума "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", посвященному 75-й годовщине освобождения "Освенцима" и международному Дню памяти жертв Холокоста.
По данным Ушакова, из министров Путина будет сопровождать только глава МИД Сергей Лавров.
"Предусматривался, конечно, в поездке наш бывший вице-премьер Акимов, который возглавляет межправительственную комиссию, но поскольку сейчас он уже не работает в правительстве, будем ожидать скорого назначения сопредседателя", — заключил помощник президента.
Путин приедет в Израиль по приглашению президента Реувена Ривлина. Ожидается, что российский лидер не только примет участие в работе форума, но и посетит церемонию открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.
20 января, 21:46Зеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным
Первая встреча
Первая личная встреча Путина и Зеленского состоялась в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате".
Президенты тогда пожали друг другу руки, а впоследствии около 15 минут общались с глазу на глаз. Как сообщили в Кремле, за это время лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений.