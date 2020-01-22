Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T19:04+0300
https://ria.ru/20200122/1563742403.html
Киев запросил встречу Путина с Зеленским в Израиле
https://cdn25.img.ria.ru/images/156219/00/1562190039_17:479:2501:1876_1036x0_80_0_0_8d37eeb4fc4507eafbe89f5187bbdb5b.jpg
РИА Новости

Киев запросил встречу Путина с Зеленским в Израиле

16:35 22.01.2020 (обновлено: 19:04 22.01.2020)
141340
© РИА Новости / Алексей НикольскийВстреча лидеров "нормандской четверки"
Встреча лидеров нормандской четверки
© РИА Новости / Алексей Никольский
Встреча лидеров "нормандской четверки". Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Москва получила ряд запросов на встречи иностранных лидеров с Владимиром Путиным на полях международного форума в Израиле, в том числе от представителей президента Украины Владимира Зеленского, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Он отметил, что программа мероприятий будет очень насыщенная, поэтому отдельные короткие встречи могут пройти только "на ногах".
"Конечно, президент, во всяком случае, пожмет руку основным участникам, это неизбежно. Состоятся ли продолжительные беседы — это весьма сомнительно, просто времени нет", — добавил Ушаков.
Он подчеркнул, что на запрос Зеленского отказа не последовало, но "с учетом графика, эти встречи, по крайней мере продолжительные, вряд ли представляются возможными".
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Вчера, 16:24
На Украине рассказали о возможной встрече Путина и Зеленского
Визит Путина в Израиль состоится 23 января. Он приурочен к проведению международного форума "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", посвященному 75-й годовщине освобождения "Освенцима" и международному Дню памяти жертв Холокоста.
По данным Ушакова, из министров Путина будет сопровождать только глава МИД Сергей Лавров.
"Предусматривался, конечно, в поездке наш бывший вице-премьер Акимов, который возглавляет межправительственную комиссию, но поскольку сейчас он уже не работает в правительстве, будем ожидать скорого назначения сопредседателя", — заключил помощник президента.
Путин приедет в Израиль по приглашению президента Реувена Ривлина. Ожидается, что российский лидер не только примет участие в работе форума, но и посетит церемонию открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
20 января, 21:46
Зеленский ответил на вопрос об отношениях с Путиным

Первая встреча

Первая личная встреча Путина и Зеленского состоялась в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате".
Президенты тогда пожали друг другу руки, а впоследствии около 15 минут общались с глазу на глаз. Как сообщили в Кремле, за это время лидеры обсудили вопросы двусторонних отношений.
22545117101574
Обсудить 67
Юрий УшаковСергей ЛавровВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияИзраильУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Какую-то очередную пакость готовят "незалежные". Как говорится в народной пословице:"с таким не то что в туалете, а на одном поле не стоит... присаживаться".
22 января, 17:09
mazila-70
213121006
А кто в Париже про "оккупацию" Донбасса трещал? Или извиниться - ну, типа "меня неправильно поняли"- хочет? :)
22 января, 16:43
aalnoor1953
178120103
Рекомендуем
Центральный музей Великой Отечественной войны
В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра "Холокост"
LIVE: Заседание в Доме Правительства Российской Федерации
Мишустин выступает в Доме Правительства. Прямая трансляция
Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман
Источник сообщил об отставке первого замгенпрокурора
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Стоп-кадр видео встречи президента Украины Владимира Зеленского с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой
Глава МВФ обратилась к премьеру Украины на русском языке
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе "завтра"
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Президент Украины Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Зеленский предложил взять Украину в ЕС вместо Великобритании
Кальян с живыми черепахами. Стоп-кадр видео
Брянское кафе предложило такую услугу, что заинтересовало прокуратуру
Мария Захарова на брифинге
Захарова назвала статью премьера Польши об Освенциме самоубийством
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Скриншот видео Александра Долгополова
Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА) в день праздника героев во Львове
"Зеленский приветствует российскую армию". Чего боятся в Киеве
Здание Дома правительства РФ
Объявлен состав нового правительства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
Лента новостейМолния