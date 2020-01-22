Путин сократил визит в Израиль и Палестину

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В связи с ситуацией с российским правительством поездка президента РФ Владимира Путина в Израиль и Палестину была сокращена с двух до одного дня, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Раньше визит планировался двухдневный, но в связи с ситуацией с обновлением нашего правительства мы сократили эту поездку, сделав ее в один день", - сказал он журналистам.
При этом Ушаков добавил, что Россия в этом вопросе встретила полное понимание с израильской стороны.
"С учетом того, что все основные мероприятия удалось так компактно уложить в один день. Собственно, мы не смогли присутствовать только на торжественном обеде, который сегодня вечером устраивает в честь иностранных гостей президент Израиля", - добавил он.
Визит Путина пройдет 23 января.