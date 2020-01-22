Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T16:34+0300
https://ria.ru/20200122/1563742171.html
Путин сократил визит в Израиль и Палестину
https://cdn24.img.ria.ru/images/156363/36/1563633672_0:319:3072:2047_1036x0_80_0_0_11ec929a3913277c89403beb546637b4.jpg
РИА Новости

Путин сократил визит в Израиль и Палестину

16:32 22.01.2020 (обновлено: 16:34 22.01.2020)
38081
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. В связи с ситуацией с российским правительством поездка президента РФ Владимира Путина в Израиль и Палестину была сокращена с двух до одного дня, заявил в среду помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Раньше визит планировался двухдневный, но в связи с ситуацией с обновлением нашего правительства мы сократили эту поездку, сделав ее в один день", - сказал он журналистам.
При этом Ушаков добавил, что Россия в этом вопросе встретила полное понимание с израильской стороны.
"С учетом того, что все основные мероприятия удалось так компактно уложить в один день. Собственно, мы не смогли присутствовать только на торжественном обеде, который сегодня вечером устраивает в честь иностранных гостей президент Израиля", - добавил он.
Визит Путина пройдет 23 января.
Посетители мемориального комплекса истории Холокоста Яд ва-Шем
Вчера, 14:30
В Израиле проходят мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима
114917210
Обсудить 4
Юрий УшаковВладимир ПутинРоссияПалестинаИзраильПолитика
Популярные комментарии
Рыбу-фиш не поест... облом, однако!
22 января, 17:02
Von Stirliz
1150107
А что с правительством? Болеет?
22 января, 18:05
igor nigarb
1500004
Рекомендуем
Скриншот видео Александра Долгополова
Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих
Встреча лидеров нормандской четверки
Киев запросил встречу Путина с Зеленским в Израиле
Алена Водонаева
Водонаева отреагировала на предложение Володина оштрафовать ее
Александр Хинштейн
Левин уверен, что Хинштейн справится со своими задачами на новом посту
Центральный музей Великой Отечественной войны
В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра "Холокост"
Первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман
Источник сообщил об отставке первого замгенпрокурора
Флаг США
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
Ласточкино гнездо в Крыму
Чубаров назвал дату марша на Крым
Посетители мемориального комплекса истории Холокоста Яд ва-Шем
В Израиле проходят мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян отреагировала на публикации о своей госпитализации
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
О МРОТ, пенсиях и медицине: Путин провел встречу с общественниками
Президент РФ Владимир Путин
Путин встретится с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителем Генеральной прокуратуры РФ Юрием Чайкой, покидающим этот пост, и заместителем председателя Следственного комитета РФ Игорем Красновым, кандидатуру которого глава государства предложил на должность генпрокурора
Путин выступит на форуме в Иерусалиме в качестве главного гостя
Путин назвал мразью организаторов групп смерти
Путин назвал создателей "групп смерти" в соцсетях "уродами"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
Лента новостейМолния