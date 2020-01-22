Путин сократил визит в Израиль и Палестину

"Раньше визит планировался двухдневный, но в связи с ситуацией с обновлением нашего правительства мы сократили эту поездку, сделав ее в один день", - сказал он журналистам.

При этом Ушаков добавил, что Россия в этом вопросе встретила полное понимание с израильской стороны.

"С учетом того, что все основные мероприятия удалось так компактно уложить в один день. Собственно, мы не смогли присутствовать только на торжественном обеде, который сегодня вечером устраивает в честь иностранных гостей президент Израиля", - добавил он.