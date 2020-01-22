Госдума в четверг обсудит законопроект о поправке в Конституцию

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг, 23 января, обсудит в первом чтении президентский законопроект о поправке в конституцию, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Завтра пленарное заседание начнётся в 10 часов, обычно начинается в 12. Мы специально такое решение приняли в связи с тем, что планируем рассмотреть на завтрашнем заседании в первом чтении законодательную инициативу президента о внесении изменений в конституцию, и считаем, что для этого необходимо выделить дополнительно время", - заявил Володин журналистам.