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Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-22T16:31+0300
https://ria.ru/20200122/1563741555.html
Госдума в четверг обсудит законопроект о поправке в Конституцию
https://cdn25.img.ria.ru/images/155958/66/1559586636_0:73:2853:1677_1036x0_80_0_0_f5d9dfb4e7fab5b659bf26a030200b45.jpg
РИА Новости

Госдума в четверг обсудит законопроект о поправке в Конституцию

16:23 22.01.2020 (обновлено: 16:31 22.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг, 23 января, обсудит в первом чтении президентский законопроект о поправке в конституцию, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Завтра пленарное заседание начнётся в 10 часов, обычно начинается в 12. Мы специально такое решение приняли в связи с тем, что планируем рассмотреть на завтрашнем заседании в первом чтении законодательную инициативу президента о внесении изменений в конституцию, и считаем, что для этого необходимо выделить дополнительно время", - заявил Володин журналистам.
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Послание президента России Федеральному собраниюГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияПолитика
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