Госдума в четверг обсудит законопроект о поправке в Конституцию

"Завтра пленарное заседание начнётся в 10 часов, обычно начинается в 12. Мы специально такое решение приняли в связи с тем, что планируем рассмотреть на завтрашнем заседании в первом чтении законодательную инициативу президента о внесении изменений в конституцию, и считаем, что для этого необходимо выделить дополнительно время", - заявил Володин журналистам.