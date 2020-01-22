Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время похоронной церемонии генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в Тегеране
Конфликт США и Ирана
2020-01-22T16:15+0300
https://ria.ru/20200122/1563741022.html
Трамп назвал ранения американских военных при атаке Ирана несерьезными
https://cdn24.img.ria.ru/images/156352/59/1563525960_46:565:2683:2048_1036x0_80_0_0_93bb9ee6489d6d76efacf75ab0fa5c9a.jpg
РИА Новости

Трамп назвал ранения американских военных при атаке Ирана несерьезными

16:15 22.01.2020
680
© REUTERS / John DavisonПоследствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
© REUTERS / John Davison
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные, которые пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке, получили незначительные травмы, отнеся в эту категорию и сотрясение мозга.
Издание Defense One со ссылкой на военные источники в США ранее писало, что при обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных, у них есть подозрение на сотрясение головного мозга. Отмечалось, что военные эвакуированы в госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии для лечения и дальнейшего обследования. Позднее Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали.

"Я слышал, что у них (военных – Прим. ред.) были головные боли и что-то еще, но я бы сказал, это не очень серьезно…Я не считаю эти ранения серьезными, по сравнению с другими. Я видел, что Иран делал при помощи придорожных мин с нашими солдатами: видел людей без рук и ног, людей, которые получили ужасные ранения", - заявил Трамп журналистам, выступая на экономическом форуме в Давосе. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал CBS News.

Иран обстрелял 8 января американские базы, выпустив по ним около 15 ракет, в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. По официальным данным, которые озвучивал и президент Дональд Трамп, и Пентагон, пострадавших среди военнослужащих США не было.
Президент США Дональд Трамп
21 января, 14:37Конфликт США и Ирана
Иранский депутат предложил три миллиона долларов за голову Трампа
0130102
Обсудить 0
Конфликт США и ИранаГибель иранского генерала Касема СулейманиВсемирный экономический форумИракСШАВ мире
Рекомендуем
Подразделения сирийской армии
Сирийская армия уничтожила огневые позиции террористов рядом с Алеппо
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Салех и Трамп обсудили вывод иностранных войск из Ирака
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп заявил, что с удовольствием посетил бы слушания по импичменту
Международный аэропорт Триполи
Аэропорт в Триполи приостановил работу из-за ракетного обстрела
Военный конвой США в Сирии
В США объяснили присутствие своих войск в Сирии
Юрий Ушаков
Ушаков: Хафтар в письме Путину подтвердил готовность к визиту в Россию
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Bloomberg хотело вмешаться во внутренние дела России, заявил Володин
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Число пострадавших военных США при ударе Ирана может превышать 11
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
США рассматривают введение ограничений на въезд для граждан ряда стран
Штаб-квартира ВТО в Женеве
Глава ВТО оценил вероятность выхода США из организации
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп рассчитывает заключить торговую сделку с Евросоюзом до выборов
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани: Иран готов выполнять свои обязательства по ядерной сделке
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Трамп перед слушаниями об импичменте заявил, что он "уверен в сенате"
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Путин сократил визит в Израиль и Палестину
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД призвал Польшу проявить инициативу в отношениях с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Челябинске три человека госпитализировали после ДТП с легковушкой
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
Лента новостейМолния