Трамп назвал ранения американских военных при атаке Ирана несерьезными

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные, которые пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке, получили незначительные травмы, отнеся в эту категорию и сотрясение мозга.
Издание Defense One со ссылкой на военные источники в США ранее писало, что при обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных, у них есть подозрение на сотрясение головного мозга. Отмечалось, что военные эвакуированы в госпитали в Кувейте и Ландштуле в Германии для лечения и дальнейшего обследования. Позднее Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали.
"Я слышал, что у них (военных – Прим. ред.) были головные боли и что-то еще, но я бы сказал, это не очень серьезно…Я не считаю эти ранения серьезными, по сравнению с другими. Я видел, что Иран делал при помощи придорожных мин с нашими солдатами: видел людей без рук и ног, людей, которые получили ужасные ранения", - заявил Трамп журналистам, выступая на экономическом форуме в Давосе. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал CBS News.
Иран обстрелял 8 января американские базы, выпустив по ним около 15 ракет, в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в Багдаде. По официальным данным, которые озвучивал и президент Дональд Трамп, и Пентагон, пострадавших среди военнослужащих США не было.