Трамп назвал ранения американских военных при атаке Ирана несерьезными

"Я слышал, что у них (военных – Прим. ред.) были головные боли и что-то еще, но я бы сказал, это не очень серьезно…Я не считаю эти ранения серьезными, по сравнению с другими. Я видел, что Иран делал при помощи придорожных мин с нашими солдатами: видел людей без рук и ног, людей, которые получили ужасные ранения", - заявил Трамп журналистам, выступая на экономическом форуме в Давосе. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал CBS News.