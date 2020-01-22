Глава Карачаево-Черкесии оценил назначение Чайки полпредом в СКФО

Глава Карачаево-Черкесии также поблагодарил Александра Матовникова за совместную работу, тесное взаимодействие в вопросах социально-экономического развития республики. "Мы всегда чувствовали вашу поддержку. Желаю дальнейших успехов на новой службе на благо Отечества", - добавил Темрезов.