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Глава Карачаево-Черкесии оценил назначение Чайки полпредом в СКФО
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РИА Новости

Глава Карачаево-Черкесии оценил назначение Чайки полпредом в СКФО

16:13 22.01.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
ПЯТИГОРСК, 22 янв - РИА Новости. Позитивные изменения на Северном Кавказе под руководством нового полномочного президента РФ в СКФО Юрия Чайки будут продолжены, считает глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Чайки полпредом в СКФО. Занимавший этот пост Александр Матовников назначен заместителем главкома Сухопутных войск.
"Абсолютно уверен, что командный дух, понимание общности задач, стоящих перед субъектами Северо-Кавказского федерального округа по улучшению качества жизни наших граждан, сохранятся в округе и дальше. Под руководством Юрия Яковлевича будут продолжены все позитивные изменения, а Северо-Кавказский федеральный округ будет также динамично развиваться в русле реализации стратегических целей, поставленных главой государства", - написал Темрезов в Instagram.
Глава Карачаево-Черкесии также поблагодарил Александра Матовникова за совместную работу, тесное взаимодействие в вопросах социально-экономического развития республики. "Мы всегда чувствовали вашу поддержку. Желаю дальнейших успехов на новой службе на благо Отечества", - добавил Темрезов.
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