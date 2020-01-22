Участник проекта "Покорители холода" отморозил пальцы в Якутии

ЯКУТСК, 22 янв – РИА Новости. Участник проекта "Покорители холода", фотограф Константин Чалабов рассказал РИА Новости, что во время съемок в Верхоянском районе Якутии он получил обморожение пальцев рук.
Русское географическое общество (РГО) и правительство региона с 11 по 22 января 2020 года провели в Якутии первый в мире челлендж-тур "Покорители холода". Сообщалось, что его участники будут искать и фиксировать самые холодные температуры обитаемой части Земли. По данным многолетних наблюдений, именно в январе в самых холодных местах обитаемой части планеты (Оймякон и Верхоянск) фиксируются самые низкие температуры. Уточнение данных о полюсе холода Северного полушария – научная цель экспедиции.
Участники проекта – тревел-блогеры Илья Воскресенский и Павел Матвеев, фотограф Константин Чалабов, маркетолог Наталия Белякова. Под руководством опытных проводников и в сопровождении эвенков-оленеводов они провели замеры температур по специальной методике, одобренной Российской метеорологической службой.
В среду по итогам экспедиции организаторы и участники проекта дали пресс-конференцию в городе Якутске. "В первую очередь, я работал, было важно передать через фотографии атмосферу, жизнь, эмоции людей, которые там есть… Форс-мажор был, когда наша машина застряла в наледи. Мы остались ночевать в поселке Тополиное. Потом уже доехали до конечной точки, до лагеря… Я немного обморозил себе пальцы. Это произошло во время съемки. Скинул перчатки, начал снимать, в этот момент Чысхаан (якутский Дед Мороз) замораживает. Сперва не чувствуешь, но когда снимаешь, уже начинает болеть, и понимаешь, что получил обморожение. Еще не прошло, сейчас болят указательный и большой пальцы", - поделился Чалабов в разговоре с РИА Новости после конференции.
По словам фотографа, в период экспедиции в Верхоянье была не самая холодная погода. "Я знаю, что в Верхоянском районе была не минимальная температура. Потому что здесь когда-то было минус 70 градусов, и железо трескалось... Не представляю, как это, но с точки зрения моего опыта, это самое холодное место, где я был… Меняется климат, идет глобальное потепление, потому температуры не самые низкие. Мы оставили термометр местным, чтобы они посмотрели, когда станет еще холоднее", - отметил собеседник агентства.