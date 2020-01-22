Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-22T15:58+0300
https://ria.ru/20200122/1563740168.html
Участник проекта "Покорители холода" отморозил пальцы в Якутии
https://cdn25.img.ria.ru/images/156373/99/1563739906_0:0:2714:1526_1036x0_80_0_0_ef2452fb78681005e3a16a571f3239cb.jpg
РИА Новости

Участник проекта "Покорители холода" отморозил пальцы в Якутии

15:58 22.01.2020
723
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкФотограф Константин Чалабов
Фотограф Константин Чалабов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Фотограф Константин Чалабов. Архивное фото
ЯКУТСК, 22 янв – РИА Новости. Участник проекта "Покорители холода", фотограф Константин Чалабов рассказал РИА Новости, что во время съемок в Верхоянском районе Якутии он получил обморожение пальцев рук.
Русское географическое общество (РГО) и правительство региона с 11 по 22 января 2020 года провели в Якутии первый в мире челлендж-тур "Покорители холода". Сообщалось, что его участники будут искать и фиксировать самые холодные температуры обитаемой части Земли. По данным многолетних наблюдений, именно в январе в самых холодных местах обитаемой части планеты (Оймякон и Верхоянск) фиксируются самые низкие температуры. Уточнение данных о полюсе холода Северного полушария – научная цель экспедиции.
Участники проекта – тревел-блогеры Илья Воскресенский и Павел Матвеев, фотограф Константин Чалабов, маркетолог Наталия Белякова. Под руководством опытных проводников и в сопровождении эвенков-оленеводов они провели замеры температур по специальной методике, одобренной Российской метеорологической службой.
В среду по итогам экспедиции организаторы и участники проекта дали пресс-конференцию в городе Якутске. "В первую очередь, я работал, было важно передать через фотографии атмосферу, жизнь, эмоции людей, которые там есть… Форс-мажор был, когда наша машина застряла в наледи. Мы остались ночевать в поселке Тополиное. Потом уже доехали до конечной точки, до лагеря… Я немного обморозил себе пальцы. Это произошло во время съемки. Скинул перчатки, начал снимать, в этот момент Чысхаан (якутский Дед Мороз) замораживает. Сперва не чувствуешь, но когда снимаешь, уже начинает болеть, и понимаешь, что получил обморожение. Еще не прошло, сейчас болят указательный и большой пальцы", - поделился Чалабов в разговоре с РИА Новости после конференции.
По словам фотографа, в период экспедиции в Верхоянье была не самая холодная погода. "Я знаю, что в Верхоянском районе была не минимальная температура. Потому что здесь когда-то было минус 70 градусов, и железо трескалось... Не представляю, как это, но с точки зрения моего опыта, это самое холодное место, где я был… Меняется климат, идет глобальное потепление, потому температуры не самые низкие. Мы оставили термометр местным, чтобы они посмотрели, когда станет еще холоднее", - отметил собеседник агентства.
572202
Обсудить 3
Русское географическое обществоЯкутияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин встретится с матерью осужденной в России израильтянки Иссахар
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян отреагировала на публикации о своей госпитализации
Скриншот видео Александра Долгополова
Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих
Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин
Умер советник Игоря Сечина Владимир Фейгин
Центральный музей Великой Отечественной войны
В Освенциме не приняли экспозицию музея Победы и центра "Холокост"
Встреча лидеров нормандской четверки
Киев запросил встречу Путина с Зеленским в Израиле
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на пресс-конференции во Львове. 3 июля 2019
Тимошенко призвала Зеленского отказаться от своей внешней политики
Автомобили МЧС
В Москве из окна квартиры угрожают выбросить ребенка
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн
Хинштейна назначили главой думского комитета по информполитике
Полицейский автомобиль
В Сочи нашли пропавшую 12 дней назад мать тройняшек из Туапсе
Министр экономического развития РФ и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин
Орешкина на сессии форума в Давосе представили экономистом
Путин назвал мразью организаторов групп смерти
Путин назвал создателей "групп смерти" в соцсетях "уродами"
Пассажиры у выхода из терминала аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге
В Петербурге госпитализировали двух человек, прилетевших из Китая
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Путин сократил визит в Израиль и Палестину
Музыкант Миша Марвин
Артиста Black Star усыпили и обокрали во время поездки на Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27В Кемерово водителя автобуса будут судить за гибель восьми горняков
08:24Посол Германии не исключила обращения в ООН по санкциям против Ирана
08:21Сеул призвал граждан воздержаться от поездок в Ухань из-за вируса
08:19Число погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии возросло до 20
08:13В Калининградской области пресекли производство поддельных сигарет
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
08:00У испанского велопутешественника начали лопаться шины на морозе
07:57В Приморье проверят предприятия, где работают китайцы
07:54Крымские татары предостерегли меджлис* от попытки прорыва в Крым
07:46В Благовещенске сообщения о "минировании" в детсадах оказались ложными
07:42Фурсенко рассказал, кем теперь может стать Владимир Мединский
07:37Японская авиакомпания ANA отменила рейсы в Ухань из-за коронавируса
07:32В ЕАО и Хабаровском крае детсады вновь заработали после "минирования"
07:27В Бурятии ученика коррекционной школы обвинили в изнасилованиях учениц
07:22В Москве из-за теплой погоды проснулись бабочки и божьи коровки
07:19Прокуратура проверит ситуацию с задержанным в КНР танкером "Патриот"
07:17NI предупредил о смертоносности старых российских ракет
07:14Чехия и Израиль имеют "надстандартные" отношения, заявил премьер Бабиш
07:08Власти Австралии потеряли связь с самолетом, тушившим лесные пожары
07:07СМИ назвало источники 4,5 трлн рублей на выполнение задач президента
Лента новостейМолния