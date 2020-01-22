Участник проекта "Покорители холода" отморозил пальцы в Якутии

В среду по итогам экспедиции организаторы и участники проекта дали пресс-конференцию в городе Якутске. "В первую очередь, я работал, было важно передать через фотографии атмосферу, жизнь, эмоции людей, которые там есть… Форс-мажор был, когда наша машина застряла в наледи. Мы остались ночевать в поселке Тополиное. Потом уже доехали до конечной точки, до лагеря… Я немного обморозил себе пальцы. Это произошло во время съемки. Скинул перчатки, начал снимать, в этот момент Чысхаан (якутский Дед Мороз) замораживает. Сперва не чувствуешь, но когда снимаешь, уже начинает болеть, и понимаешь, что получил обморожение. Еще не прошло, сейчас болят указательный и большой пальцы", - поделился Чалабов в разговоре с РИА Новости после конференции.