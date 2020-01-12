В Якутии проходит первый в мире экстрим-тур "Покорители холода"

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. В Якутии с 11 по 22 января 2020 года проходит первый в мире челлендж-тур – погоня за климатическими экстремумами, который называется "Покорители холода". Его участники будут искать и фиксировать самые холодные температуры обитаемой части Земли.

Предполагается, что научная экспедиция не только привлечет внимание общества к проблемам изменения климата, но и покажет возможности России как страны для арктического туризма. А также познакомит наблюдателей с традициями и бытом коренных народов Севера.

Время и место экспедиции выбраны неслучайно. По данным многолетних наблюдений, именно в январе в самых холодных местах обитаемой части планеты (Оймякон и Верхоянск) фиксируются самые низкие температуры.

На основании анализа космических данных у ученых возникла гипотеза, что в определенных районах, где никогда не проводились метеонаблюдения, температура может опускаться ниже официально зафиксированного в Оймяконе рекорда (-71,2 градуса по Цельсию в 1933 году). Подтверждение этой гипотезы, уточнение данных о полюсе холода Северного полушария – научная цель экспедиции.

Официальные партнеры проекта – Русское географическое общество (РГО) и правительство региона.

Участники экспедиции – тревел-блогеры Илья Воскресенский и Павел Матвеев, фотограф Константин Чалабов, маркетолог Наталья Белякова. Под руководством опытных проводников и в сопровождении эвенков-оленеводов они проведут замеры температур по специальной методике, одобренной Российской метеорологической службой.

Еще одна задача экспедиции – освоение практик выживания в экстремальных условиях, используемых коренными народами Арктики.

Участники разделятся на два лагеря и будут действовать в Верхоянском и Оймяконском улусах Якутии. Их действия будет координировать штаб экспедиции. По итогам работы обеих групп определиться самое холодное место только в двух исследуемых районах Якутии.