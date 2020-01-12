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Туризм
2020-01-12T12:53+0300
https://ria.ru/20200112/1563333881.html
В Якутии проходит первый в мире экстрим-тур "Покорители холода"
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РИА Новости

В Якутии проходит первый в мире экстрим-тур "Покорители холода"

12:52 12.01.2020 (обновлено: 12:53 12.01.2020)
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© РИА Новости / Болот Бочкарев / Перейти в фотобанкСильные морозы в Якутии
Сильные морозы в Якутии
© РИА Новости / Болот Бочкарев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. В Якутии с 11 по 22 января 2020 года проходит первый в мире челлендж-тур – погоня за климатическими экстремумами, который называется "Покорители холода". Его участники будут искать и фиксировать самые холодные температуры обитаемой части Земли.
Предполагается, что научная экспедиция не только привлечет внимание общества к проблемам изменения климата, но и покажет возможности России как страны для арктического туризма. А также познакомит наблюдателей с традициями и бытом коренных народов Севера.
Время и место экспедиции выбраны неслучайно. По данным многолетних наблюдений, именно в январе в самых холодных местах обитаемой части планеты (Оймякон и Верхоянск) фиксируются самые низкие температуры.
На основании анализа космических данных у ученых возникла гипотеза, что в определенных районах, где никогда не проводились метеонаблюдения, температура может опускаться ниже официально зафиксированного в Оймяконе рекорда (-71,2 градуса по Цельсию в 1933 году). Подтверждение этой гипотезы, уточнение данных о полюсе холода Северного полушария – научная цель экспедиции.
Официальные партнеры проекта – Русское географическое общество (РГО) и правительство региона.
Участники экспедиции – тревел-блогеры Илья Воскресенский и Павел Матвеев, фотограф Константин Чалабов, маркетолог Наталья Белякова. Под руководством опытных проводников и в сопровождении эвенков-оленеводов они проведут замеры температур по специальной методике, одобренной Российской метеорологической службой.
Еще одна задача экспедиции – освоение практик выживания в экстремальных условиях, используемых коренными народами Арктики.
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Участники разделятся на два лагеря и будут действовать в Верхоянском и Оймяконском улусах Якутии. Их действия будет координировать штаб экспедиции. По итогам работы обеих групп определиться самое холодное место только в двух исследуемых районах Якутии.
В последующие годы география исследовательских туров будет расширяться. Территория, потенциально способная показать минимальные температуры в северном полушарии, приближается к миллиону квадратных километров.
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