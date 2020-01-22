Меркель намерена обсудить с Эрдоганом ситуацию в Ливии и Сирии

"Как вы знаете, недавно в Берлине состоялась конференция по Ливии, в которой, конечно, принимала участие Турция в связи с той значительной ролью, с тем влиянием, которое она имеет на стороны ливийского конфликта. Есть еще много тем, которые в повестке и должны быть обсуждены. К ним, конечно, относится Сирия, но и двусторонние темы, будет экономический аспект", - сказал Зайберт.