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Меркель намерена обсудить с Эрдоганом ситуацию в Ливии и Сирии
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РИА Новости

Меркель намерена обсудить с Эрдоганом ситуацию в Ливии и Сирии

15:53 22.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена обсудить с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в пятницу в Стамбуле Ливию, Сирию и экономическое сотрудничество, заявил на брифинге официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Как вы знаете, недавно в Берлине состоялась конференция по Ливии, в которой, конечно, принимала участие Турция в связи с той значительной ролью, с тем влиянием, которое она имеет на стороны ливийского конфликта. Есть еще много тем, которые в повестке и должны быть обсуждены. К ним, конечно, относится Сирия, но и двусторонние темы, будет экономический аспект", - сказал Зайберт.
Ранее в кабмине анонсировали визит Меркель в Стамбул, в пятницу она проведет переговоры с президентом Эрдоганом.
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Обострение конфликта в ЛивииВойна в СирииШтеффен ЗайбертАнгела МеркельГерманияЛивияТурцияСирияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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