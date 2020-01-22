Кузнецова обсудила с замглавы МИД сотрудничество со странами СНГ

Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обсудила с замминистра МИД РФ Александром Панкиным сотрудничество с государствами-участниками СНГ по вопросам защиты детства, сообщается на сайте омбудсмена

"Анна Кузнецова отметила активное взаимодействие с представителями государств-участников СНГ. Работа ведется как по конкретным вопросам защиты прав детей, так и по реализации совместных проектов, таких как инициатива "Горячее сердце", которая предполагает награждение детей, совершивших героические поступки. Проект поддержан целым рядом государств-участников СНГ", - говорится в сообщении.

Добавляется, что Кузнецова также рассказала о развитии системного двустороннего сотрудничества между институтом Уполномоченного по правам ребенка с уполномоченными структурами государств-участников СНГ.

Кроме того, обсуждались вопросы по вывозу детей из зон боевых действий.

"Она также поблагодарила МИД России за содействие в этом вопросе, отметив, что одна из последних рабочих встреч с коллегами из стран СНГ была посвящена именно теме возвращения детей из горячих точек", - уточняется в сообщении.