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Кузнецова обсудила с замглавы МИД сотрудничество со странами СНГ
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РИА Новости

Кузнецова обсудила с замглавы МИД сотрудничество со странами СНГ

15:45 22.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА "Россия сегодня"
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обсудила с замминистра МИД РФ Александром Панкиным сотрудничество с государствами-участниками СНГ по вопросам защиты детства, сообщается на сайте омбудсмена
"Анна Кузнецова отметила активное взаимодействие с представителями государств-участников СНГ. Работа ведется как по конкретным вопросам защиты прав детей, так и по реализации совместных проектов, таких как инициатива "Горячее сердце", которая предполагает награждение детей, совершивших героические поступки. Проект поддержан целым рядом государств-участников СНГ", - говорится в сообщении.
Уполномоченнный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова в МИА Россия сегодня
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Добавляется, что Кузнецова также рассказала о развитии системного двустороннего сотрудничества между институтом Уполномоченного по правам ребенка с уполномоченными структурами государств-участников СНГ.
Кроме того, обсуждались вопросы по вывозу детей из зон боевых действий.
"Она также поблагодарила МИД России за содействие в этом вопросе, отметив, что одна из последних рабочих встреч с коллегами из стран СНГ была посвящена именно теме возвращения детей из горячих точек", - уточняется в сообщении.
Панкин в свою очередь сообщил, что внимательно следит за деятельностью института уполномоченных и видит результаты этой работы. Он также отметил, что готов помогать в развитии сотрудничества по вопросам детства между государствами-участниками СНГ.
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Александр ПанкинАнна КузнецоваМИД РФОбщество
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