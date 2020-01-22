Ученые уральского университета предложили препарат против коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Ученые Уральского федерального университета ( Ученые Уральского федерального университета ( УрФУ ) предложили использовать разработанный в вузе препарат "триазавирин" для борьбы с коронавирусом в Китае , сообщает вуз в среду.

"Ученые Уральского федерального университета предложили использовать разработанный в вузе препарат "триазавирин" для борьбы с коронавирусом в Китае. Препарат эффективен против РНК-вирусов, к группе которых относится и "китайская новая болезнь", - говорится в сообщении.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.