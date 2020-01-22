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Ученые уральского университета предложили препарат против коронавируса
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РИА Новости

Ученые уральского университета предложили препарат против коронавируса

15:41 22.01.2020 (обновлено: 15:42 22.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Вакцинация. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв - РИА Новости. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) предложили использовать разработанный в вузе препарат "триазавирин" для борьбы с коронавирусом в Китае, сообщает вуз в среду.
"Ученые Уральского федерального университета предложили использовать разработанный в вузе препарат "триазавирин" для борьбы с коронавирусом в Китае. Препарат эффективен против РНК-вирусов, к группе которых относится и "китайская новая болезнь", - говорится в сообщении.
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В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.
Центральное телевидение Китая сообщило, что общее число заразившихся новым типом коронавируса в КНР увеличилось до 473 человек. Сообщалось также о девяти умерших.
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21 января, 19:34
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