В Белгородской области осудили мужчину, сбившего мать с двумя детьми

Авария произошла 7 октября 2019 года около 17.25 мск в Ровеньском районе. По данным полиции, на автодороге "Россошь – Старобельск – Лозная" вблизи хутора Клиновый машина сбила женщину с двумя детьми, которые ехали на велосипедах, водитель скрылся. Женщина 1981 года рождения, ее 12-летний сын и 10-летняя дочь скончались на месте происшествия.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В тот же вечер полиция объявила о задержании на улице поселка Ровеньки подозреваемого. Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу. По данным правоохранителей, в момент ДТП мужчина был пьян, не имел водительских прав и управлял чужой машиной. До этого он не раз привлекался к ответственности за управление машиной в нетрезвом виде.