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В Белгородской области осудили мужчину, сбившего мать с двумя детьми
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РИА Новости

В Белгородской области осудили мужчину, сбившего мать с двумя детьми

15:14 22.01.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 янв - РИА Новости. Суд в Белгородской области приговорил к 14,5 годам колонии общего режима мужчину, который в пьяном виде на чужой машине сбил насмерть ехавших на велосипедах женщину с двумя детьми, сообщает в среду прокуратура региона.
Авария произошла 7 октября 2019 года около 17.25 мск в Ровеньском районе. По данным полиции, на автодороге "Россошь – Старобельск – Лозная" вблизи хутора Клиновый машина сбила женщину с двумя детьми, которые ехали на велосипедах, водитель скрылся. Женщина 1981 года рождения, ее 12-летний сын и 10-летняя дочь скончались на месте происшествия.
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По факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. В тот же вечер полиция объявила о задержании на улице поселка Ровеньки подозреваемого. Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу. По данным правоохранителей, в момент ДТП мужчина был пьян, не имел водительских прав и управлял чужой машиной. До этого он не раз привлекался к ответственности за управление машиной в нетрезвом виде.
"Суд назначил подсудимому наказание в виде 14 лет 6 месяцев 2 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он также  лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года", - говорится в сообщении.
Кроме того, с осужденного, а также с владельца транспортного средства взыскано 3 миллиона рублей в пользу признанной потерпевшей женщины, лишившейся всех своих родных.
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