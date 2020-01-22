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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-01-22T15:14+0300
https://ria.ru/20200122/1563737603.html
Путин рассказал о доплатах за классное руководство
https://cdn22.img.ria.ru/images/156373/44/1563734423_165:0:3806:2048_1036x0_80_0_0_dc5022297c1e48527cbbe669bc950c96.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о доплатах за классное руководство

15:11 22.01.2020 (обновлено: 15:14 22.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время посещения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств" в городе Усмань
 Президент РФ Владимир Путин во время посещения муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа искусств в городе Усмань
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв - РИА Новости. Доплаты учителям за классное руководство из федерального бюджета не отменят аналогичных региональных выплат, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Во многих субъектах федерации эти доплаты за классное руководство идут, в том числе, по-моему, и в Липецкой области, там у вас пять или шесть тысяч. Пять, наверное, тем, у кого класс поменьше, шесть - от пятнадцати учеников в классе. То, что я предложил, - дополнительные доплаты из федерального бюджета - сделано для чего, для того, чтобы все преподаватели всех школ страны, а у нас их 40 тысяч, по-моему, 47 тысяч, чтобы они все получали эту доплату. Потому что не во всех субъектах это делается. Но там, где делается, региональные выплаты должны быть, безусловно, сохранены", - рассказал Путин на встрече с представителями общественности в Липецкой области.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
15 января, 14:49Послание президента России Федеральному собранию
Минпросвещения готово к проработке доплат классным руководителям
1910108
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