Путин рассказал о доплатах за классное руководство

"Во многих субъектах федерации эти доплаты за классное руководство идут, в том числе, по-моему, и в Липецкой области, там у вас пять или шесть тысяч. Пять, наверное, тем, у кого класс поменьше, шесть - от пятнадцати учеников в классе. То, что я предложил, - дополнительные доплаты из федерального бюджета - сделано для чего, для того, чтобы все преподаватели всех школ страны, а у нас их 40 тысяч, по-моему, 47 тысяч, чтобы они все получали эту доплату. Потому что не во всех субъектах это делается. Но там, где делается, региональные выплаты должны быть, безусловно, сохранены", - рассказал Путин на встрече с представителями общественности в Липецкой области.