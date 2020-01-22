В Москве из окна квартиры угрожают выбросить ребенка

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Спасатели пытаются попасть в квартиру на юге Москвы, в которой, по информации СМИ, находится человек, угрожающий выбросить ребенка из окна, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

По данным ведомства, речь идет о мужчине. При этом в пресс-службе московского МВД сказали, что это пожилая женщина.

В полиции также указали, что ЧП происходит на Восточной улице.

На месте работают следователи. Представители органов опеки намерены проверить условия жизни ребенка, однако взрослые, находящиеся с ним в квартире, дверь не открывают.