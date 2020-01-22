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В Москве из окна квартиры угрожают выбросить ребенка
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РИА Новости

В Москве из окна квартиры угрожают выбросить ребенка

15:06 22.01.2020 (обновлено: 15:52 22.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомобили МЧС
Автомобили МЧС
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Автомобили МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Спасатели пытаются попасть в квартиру на юге Москвы, в которой, по информации СМИ, находится человек, угрожающий выбросить ребенка из окна, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
По данным ведомства, речь идет о мужчине. При этом в пресс-службе московского МВД сказали, что это пожилая женщина.
В полиции также указали, что ЧП происходит на Восточной улице.
На месте работают следователи. Представители органов опеки намерены проверить условия жизни ребенка, однако взрослые, находящиеся с ним в квартире, дверь не открывают.
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, ребенка по решению суда должны передать органам опеки, однако родственники с этим не согласны и в квартиру никого не пускают.
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